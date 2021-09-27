Gebelerde aşı pişmanlığı | Hamileler neden aşı olmuyor? Başhekimden canlı yayında kritik uyarı
Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda olan hamilelerin tamamı aşısız. Peki gebeler neden aşı olmaktan korkuyor? Anne adayları ne yapmalı? Gebeliğin hangi aşamasında aşı olmalı? Çocuklar etkilenir mi? Hamilelere hangi aşıyı tercih etmeli? Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören anne adaylarının tamamı aşısız. Ankara Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, A Haber canlı yayınında önemli uyarılarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ÇOK DAHA AĞIR SONUÇLARA NEDEN OLUYOR
Gebeliğin kendisi zaten tüm enfeksiyon hastalıkları açısından bir risk faktörü ve bununla ilgili hem Hastalık Kontrol Önleme Merkezi hem Dünya Sağlık Örgütü uyarılarda bulunmuştu pandeminin başından itibaren. Ama özellikle bu sene virüsteki mutasyonlar neticesinde gebelikte Kovid-19 enfeksiyonu çok daha ağır sonuçlara neden olduğunu biz de gözlemliyoruz kendi hastane verilerimizde de. Ve bütün dünya verileri de artık bunu bildiriyor.
ANNE ÖLÜMLERİ 22 KAT ARTTI
Yoğun bakıma yatışlarda 4-5 kat artış olduğu, özellikle akciğer problemleri solunum sıkıntısı ve zatürreye gidişte artış olduğu hatta anne ölümlerinin 22 kat arttığı bildirildi geçtiğimiz hafta. Gerçekten biz de son 3 ayda delta varyantı ile birlikte annelerimizin yoğun bakımda geri dönüş oranlarında düşüş olduğunu ve daha ağır bir seyir olduğunu izliyoruz.
"BİLİMSEL VERİLERE GÖRE KARAR VERSİNLER"
Anne adayları hep korktular pandeminin başından itibaren bize de çok sordular. Artık elimizde çok ciddi sayıda gebe verileri var. Özellikle son 1 yılda mRNA aşılarının ABD ve İsrail'de yaygın kullanımıyla birlikte yaklaşık 100-139 bin gebe verili yan etkiyi takip eden çalışmalar yayınlandı. Görüldü ki gebeliğin gebe kalmadan önceki dönemde veya gebeliğin ilk 20'nci haftasına kadar olan süreçte aşı olan gebelerde herhangi bir düşük riskinde artış, annede bir enfeksiyon riskinde artış olmadığı doğumdan sonra bir yan etkiye sebebiyet vermediği aksine aşı olmayanlarla kıyaslandığında çalışmalar gösteriyor ki anne sütünde Kovid-19 aşısısı olan annelerin sütünde doğumdan sonra antikor düzeyleri oldukça yüksek. Bebeklerini de koruyabileceklerini bilerek kararlarını buna göre vermelerini mümkün olduğunca kanıta dayalı bilimsel verilere dayanarak karar vermelerini biz özenle öneriyoruz.
HANGİ AŞI TERCİH EDİLMELİ?
mRNA aşısı daha güvenli görülüyor. En çok verisi olan aşı. Ama öbür bahsettiğimiz aşılarda da çekinecek bir yan olmadığını bilsin gebelerimiz.
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