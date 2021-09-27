Gebelerde aşı pişmanlığı | Hamileler neden aşı olmuyor? Başhekimden canlı yayında kritik uyarı

ÇOK DAHA AĞIR SONUÇLARA NEDEN OLUYOR

Gebeliğin kendisi zaten tüm enfeksiyon hastalıkları açısından bir risk faktörü ve bununla ilgili hem Hastalık Kontrol Önleme Merkezi hem Dünya Sağlık Örgütü uyarılarda bulunmuştu pandeminin başından itibaren. Ama özellikle bu sene virüsteki mutasyonlar neticesinde gebelikte Kovid-19 enfeksiyonu çok daha ağır sonuçlara neden olduğunu biz de gözlemliyoruz kendi hastane verilerimizde de. Ve bütün dünya verileri de artık bunu bildiriyor.