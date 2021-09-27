Erbil'de İsrail'le normalleşme toplantısı! Bağdat yönetiminden katılımcılar hakkında tutuklama kararı geldi
Irak Yüksek Yargı Konseyi, Erbil'de düzenlenen "İsrail ile normalleşme" temalı konferansa katılanlar hakkında tutuklama kararı verdi. Krize neden olayı A Haber canlı yayına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
Irak'ta şu anda İsrail ile normalleşeme krizi yaşandığı ve krizin gidrek büyüğünün altını çizen Güngör Yavuzaslan, "Erbil'de toplantıya katılanlar hakkında tutuklama kararının çıkarılmasıyla artık konu Irak'ın 1. gündemi haline geldi." ifadelerini kullandı.
Gazeteci Güngör Yavuzaslan'ın açıklamaları:
"Amerika New York merkezli Barış-İletişim merkezli bir kurum geldi Erbil'de izin almadan Bölgesel Yönetim ve Bağdat'ın bilgisi dışında İsrail ile Normalleşme Çalıştayı düzenledi. Bunun sonucunda bir bildiri yayınladı.
Burada BAE ve Bahreyn'nin imzaladığı İbrahim anlaşması gibi bir anlaşma için çağrı yaptılar. Bu çağrının ardından Erbil ve Bağdat'ta yer yerinden oynadı.
Toplantıya katılanlar arasında Sunni aşiretlerin önemli isimlerin olması Erbil'de tanınan aktörlerin yer alması ve Bağdat'tan bazı resmi yetkilerin katılması krize yol açtı. Bunun yanı sıra İsrail'in üst düzey yetkilerinin Erbil Havalimanı'nı kullanarak bu toplantıya gelmesi akıllarda ciddi soru işaretleri oluşturdu.
Burada tutuklama kararları çıktı ancak bunlar tutuklanabilecek mi? Bu önemli bir soru işareti. Salon önceden biliniyor muydu? Bunu kendi kendilerine gidip yapma ihtimalleri çok düşük. Burada bir arka kapı diplomasisi ve akıl oyunları olduğunu düşünüyorum.
Sıcak gelişmelerin yaşandığı bir bölgede Erbil gibi bir noktada bir anda bir İsrail başlığı açılması akıllarda ciddi sorun işaretleri oluşturuyor. Buraya 100 üzerine bir katılım oldu. Haberimiz yok deniliyor ama Erbil medyası oradaydı. Burada bir takım akıl oyunları oynanıyor."
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