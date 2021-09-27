Erbil’de İsrail’le normalleşme toplantısı! Bağdat yönetiminden katılımcılar hakkında tutuklama kararı geldi

Burada tutuklama kararları çıktı ancak bunlar tutuklanabilecek mi? Bu önemli bir soru işareti. Salon önceden biliniyor muydu? Bunu kendi kendilerine gidip yapma ihtimalleri çok düşük. Burada bir arka kapı diplomasisi ve akıl oyunları olduğunu düşünüyorum.