24 Eylül 2021, Cuma
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Yurt provokasyonunda maske düştü! Valiliklerden yurtlara ilişkin açıklama
Son günlerde sıkça konuşulan öğrenci yurtlarına ilişkin A Haber ekipleri araştırma yaptı. Birçok ilin valisine mikrofon uzatan ekiplerimiz yurt kapasitelerine ilişkin ayrıntıları ortaya koydu. Yurt sıkıntısı bulunmadığını açıklayan valilikler herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için misafirhanelerin de kullanılabileceğini söyledi.