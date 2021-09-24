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Yurt provokasyonunda maske düştü! Valiliklerden yurtlara ilişkin açıklama

A Haber
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Giriş: 24.09.2021 09:00
Son günlerde sıkça konuşulan öğrenci yurtlarına ilişkin A Haber ekipleri araştırma yaptı. Birçok ilin valisine mikrofon uzatan ekiplerimiz yurt kapasitelerine ilişkin ayrıntıları ortaya koydu. Yurt sıkıntısı bulunmadığını açıklayan valilikler herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için misafirhanelerin de kullanılabileceğini söyledi.

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