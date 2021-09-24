Çamlıca Kulesi yayıncılık hayatında 1 yılı geride bıraktı! Avrupa’nın en yükseği, İstanbul’un yeni simgesi

Çamlıca Kulesi yayıncılık hayatında 1 yılı geride bıraktı ve yapılan çalışmalar ile dünya çapında ilklere imza attı. Geçen yıl eylül ayında yayın hayatına başlayan resmi açılışı 29 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan kulede 1 yıl geride kaldı.