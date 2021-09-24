Çamlıca Kulesi yayıncılık hayatında 1 yılı geride bıraktı! Avrupa’nın en yükseği, İstanbul’un yeni simgesi
İstanbul'un siluetini anten çöplüğünden kurtaran Çamlıca Kulesi’nin hizmete girişinin birinci yılı. Avrupa’nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, mimari yapısıyla da görenleri kendine hayran bırakıyor. İstanbul’un yeni simgesi haline gelen kuleden son gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
Çamlıca Kulesi yayıncılık hayatında 1 yılı geride bıraktı ve yapılan çalışmalar ile dünya çapında ilklere imza attı. Geçen yıl eylül ayında yayın hayatına başlayan resmi açılışı 29 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan kulede 1 yıl geride kaldı.
Yayıncılık alanında ilklere imza atan Çamlıca Kulesi İstanbul'u anten kirliliğinden kurtarmasının yanı sıra adeta bir yaşam merkezine dönüştürdü.
Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kule 2020 yılında yayıncılık serüvenine başladı. Kulede dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo kanalı aynı anda birbirlerinin güçlerini kesmeden frekansları birbirine karışmadan yayın yapmayı başardı.
A Haber dünyada ilk ve tek olan sistemin kontrol merkezine girdi. Çalışmalar buradan titizlikle yürütülüyor aynı zamanda 17 televizyon kanalının tek vericiden yüksek kaliteli yayın yapmasına olanak sağlanıyor.
Kulenin hizmete girmesiyle hem görüntü kirliliğine hem de elektromanyetik kirliliğe son verildi. Bölgeden tam 33 eski anten kaldırıldı.
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