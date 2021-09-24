24 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri CHP öğrencilere verdiği vaadini tutmadı! Öğrenciye ücretsiz toplu taşıma gerçekleşmedi

CHP öğrencilere verdiği vaadini tutmadı! Öğrenciye ücretsiz toplu taşıma gerçekleşmedi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
ABONE OL
CHP öğrencilere verdiği vaadini tutmadı! Öğrenciye ücretsiz toplu taşıma gerçekleşmedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yılında verdiği "öğrencilere ücretsiz toplu taşıma" vaadi aradan geçen 2 yıla rağmen gerçekleşmedi. Söz verilen ancak unutulan vaat için öğrenciler tepkili.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yerel seçiminde vaadine göre CHP'li belediyeler ücretsiz ulaşım yapacaktı aradan 2 yıl geçti İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li olduğu halde öğrenciler indirimli kartla otobüse binebiliyorlar indirimli kartın ücreti ise 57 lira 50 kuruş.

İşte o dönem CHP'nin sloganlaştırdığı o vaat: CHP'nin büyük belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Bunu sen de hak ediyorsun haydi hayırlısı.

Öğrenciler duruma tepki gösterirken CHP'nin vaadini ne zaman gerçekleştireceği merak konusu.

Gençlerin A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Siyasi partilerin vaadini tutması gerektiğinü düşünüyorum. Partilere insanlar o yüzden oy atıyor.

- Bir vaatte bulunulduysa onun yerine getirlmesini isterim. Ücretsiz olacak denilsiyse ücretsiz olmasını bekleriz

- Vaadin yerine gelmemesi bir sorumsuzluktur bence. Öğrenciler için çok güzel olacaktır vaadedip yapmaması çok yanlış bir davranış olur.

- Sözlerinde durmamışlar ve bu güzel bir davranış değil. Yapmayacakları vaatlerde bulunmamalılar.

- Bunu atmamış olsalardı ortaya para vermemizin normal olduğunu düşünürdüm ama attıkları için yapmalılar diye düşünüyorum.

CHP öğrencilere verdiği vaadini tutmadı! CHP ÖĞRENCİLERE VERDİĞİ VAADİNİ TUTMADI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA