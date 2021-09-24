CHP öğrencilere verdiği vaadini tutmadı! Öğrenciye ücretsiz toplu taşıma gerçekleşmedi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yılında verdiği "öğrencilere ücretsiz toplu taşıma" vaadi aradan geçen 2 yıla rağmen gerçekleşmedi. Söz verilen ancak unutulan vaat için öğrenciler tepkili.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yerel seçiminde vaadine göre CHP'li belediyeler ücretsiz ulaşım yapacaktı aradan 2 yıl geçti İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li olduğu halde öğrenciler indirimli kartla otobüse binebiliyorlar indirimli kartın ücreti ise 57 lira 50 kuruş.
İşte o dönem CHP'nin sloganlaştırdığı o vaat: CHP'nin büyük belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Bunu sen de hak ediyorsun haydi hayırlısı.
Öğrenciler duruma tepki gösterirken CHP'nin vaadini ne zaman gerçekleştireceği merak konusu.
Gençlerin A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
- Siyasi partilerin vaadini tutması gerektiğinü düşünüyorum. Partilere insanlar o yüzden oy atıyor.
- Bir vaatte bulunulduysa onun yerine getirlmesini isterim. Ücretsiz olacak denilsiyse ücretsiz olmasını bekleriz
- Vaadin yerine gelmemesi bir sorumsuzluktur bence. Öğrenciler için çok güzel olacaktır vaadedip yapmaması çok yanlış bir davranış olur.
- Sözlerinde durmamışlar ve bu güzel bir davranış değil. Yapmayacakları vaatlerde bulunmamalılar.
- Bunu atmamış olsalardı ortaya para vermemizin normal olduğunu düşünürdüm ama attıkları için yapmalılar diye düşünüyorum.
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