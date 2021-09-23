Milyonlarca kişi için ikinci emeklilik fırsatı! Şartlar neler? Kimler yararlanabilir?

Burada hem tasarrufları kendiniz belirliyorsunuz hem de SGK'ya göre de daha kısa sürede emekli olabiliyorsunuz. 10 yıl 56 yaş şartı var. Bu sisteme girip belli bir süre sonra çıkanlar tekrar bireysel olarak da giriş yapabilir ya da şirketi aracılığıyla da tekrar sisteme katılabilir.