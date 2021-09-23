Milyonlarca kişi için ikinci emeklilik fırsatı! Şartlar neler? Kimler yararlanabilir?
Milyonlarca insanın hayalini kurduğu ikinci emeklilik fırsatına ulaşmak çok kolay. Bir diğer adı tamamlayıcı emeklilik de olan Bireysel Emeklilik Sistemine giriş çok kolay ve buradaki birikimle ikinci emeklilik fırsatı yakalanabiliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi müracaat etmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor. Devlet BES'e giren vatandaşlarına yüzde 25'e kadar destek sağlıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları:
Buna tamamlayıcı emeklilik diyebiliriz. Bütün dünyada uygulanan bir sistem bizde de Bireysel Emeklilik Sistemi ile uygulanıyor. Bu hem çalışanlara hem de çalışmayanlara bir emeklilik fırsatı sunuyor. Çalışanlara ikinci bir emeklilik fırsatı sunuyor. Bu sistem hem tasarruf hem de emeklilik fırsatı sunuyor.
Burada hem tasarrufları kendiniz belirliyorsunuz hem de SGK'ya göre de daha kısa sürede emekli olabiliyorsunuz. 10 yıl 56 yaş şartı var. Bu sisteme girip belli bir süre sonra çıkanlar tekrar bireysel olarak da giriş yapabilir ya da şirketi aracılığıyla da tekrar sisteme katılabilir.
Şirketler tarafında katılanlar aslında 45 yaşın altındakiler ve burada otomatik katılım söz konusu oldu. Burada çıkanlar tekrar şirket aracılığıyla ya da kendileri bireysel olarak giriş yapabilirler. Burada maddi bir kayıp sadece zaman kaybı söz konusu.
KİMLER YARARLANABİLİR?
- Herhangi bir işyerinde çalışanlar
- Kendi adına prim ödeyen vergi mükellefleri
- Ev kadınları
- 18 yaşından küçük çocuklar
- İşsizler
NASIL BAŞVURULUR?
- 45 yaş altı çalışanlar otomatik katılır
- Diğer sigortalılar bir şirkete başvurur
- İlk ödeme yapılarak sistem başlatılır
ŞARTLAR NELER?
- Belli periyotlarla prim ödemek
- 10 yıl sistemde kalmak
- 56 yaşını doldurmak
HANGİ TEŞVİKLER VAR
- Her katılımcıya yüzde 25 katılım payı
- Otomatik katılımda 1000 TL ödeme
- Emeklilik zamanında yüzde 5'lik katkı
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