Kullanılmayan taksiler sebze bahçesine dönüştü
DÜNYA A Haber
Tayland'da pandemi nedeniyle müşteri bulamayan taksi sürücüleri araçlarını otoparklarda terk etti. Taksi şirketi kullanılmayan araçların tavan kısımlarını değerlendirdi. Otopark sebze bahçesine dönüştürüldü.
Tayland'da kullanılmayan taksi otoparkı sebze bahçesine dönüştürüldü. Başkent Bangkok'ta azalan taksi talebi nedeniyle birçok şoför kenti terk etti araçlara kilit vurdu.
Taylandlı taksi şirketi hurdalığa dönüştürdüğü park alanında otomobillerin kapladığı alanları değerlendirmek için harekete geçti. Kullanılmayan taksilerin tavan kısımlarına çeşitli sebzeler için minyatür bahçeler yerleştirildi.
Koronavirüs salgınında yaşanan krizi gözler önüne seren otoparkta yüzlerce yeni model otomobil bulunuyor. Sergilenen sıra dışı otomobiller çok sayıda kişinin bölgeyi ziyaret etmesine neden oluyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu? 23 Eylül döviz kurları nasıl etkilendi?
- Zafer Kurugöl tutuklandı mı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl gözaltına alındı mı?
- Geri ödemesiz toplam 2.400 TL veriliyor! Öğrencilerin ayaklarını yerden kesecek gelişme! Bu tarihlere dikkat!
- Üniversiteler kapanacak mı? 2021 - 2022 üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak?
- POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?
- Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl bebeklere aşı yapıldı iddiası gerçek mi?
- 2021 YKS ek tercih sonucu ne zaman açıklanır? YKS 1. ek tercih sonuçları açıklandı mı?
- Faiz kararı ne oldu? Faizler arttı mı düştü mü? 23 Eylül Merkez Bankası faiz kararı açıklaması nasıl?
- KYK 2. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? KYK 2. yurt yedek sonucu nasıl öğrenilir?
- Prof. Dr. Zafer Kurugöl kim? Ege Üniversitesi Zafer Kurugöl kimdir, kaç yaşında, biyografisi nasıl?
- FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?