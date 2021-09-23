Kullanılmayan taksiler sebze bahçesine dönüştü

Koronavirüs salgınında yaşanan krizi gözler önüne seren otoparkta yüzlerce yeni model otomobil bulunuyor. Sergilenen sıra dışı otomobiller çok sayıda kişinin bölgeyi ziyaret etmesine neden oluyor.

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