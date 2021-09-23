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Kullanılmayan taksiler sebze bahçesine dönüştü

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Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Kullanılmayan taksiler sebze bahçesine dönüştü

Tayland'da pandemi nedeniyle müşteri bulamayan taksi sürücüleri araçlarını otoparklarda terk etti. Taksi şirketi kullanılmayan araçların tavan kısımlarını değerlendirdi. Otopark sebze bahçesine dönüştürüldü.

Tayland'da kullanılmayan taksi otoparkı sebze bahçesine dönüştürüldü. Başkent Bangkok'ta azalan taksi talebi nedeniyle birçok şoför kenti terk etti araçlara kilit vurdu.

Kullanılmayan taksiler sebze bahçesine dönüştü

Taylandlı taksi şirketi hurdalığa dönüştürdüğü park alanında otomobillerin kapladığı alanları değerlendirmek için harekete geçti. Kullanılmayan taksilerin tavan kısımlarına çeşitli sebzeler için minyatür bahçeler yerleştirildi.

Kullanılmayan taksiler sebze bahçesine dönüştü

Koronavirüs salgınında yaşanan krizi gözler önüne seren otoparkta yüzlerce yeni model otomobil bulunuyor. Sergilenen sıra dışı otomobiller çok sayıda kişinin bölgeyi ziyaret etmesine neden oluyor.

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