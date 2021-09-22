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FETÖ'ye KHK desteği! Millet İttifakı darbeci FETÖ'cüleri göreve iade mi edecek?

A Haber
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Giriş: 22.09.2021 10:57
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda KHK'lıların hepsini iade edeceğim" dedi. Millet İttifakı’nın diğer ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz gün bir yine bir KHK'lıya sahip çıktı. Peki muhalefet FETÖ'ye neden sahip çıkıyor? FETÖ ile mücadele itibarsızlaştırılmaya mı çalışılıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.
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