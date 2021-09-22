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CHP'li ilçe başkanına suç duyurusu! AK Partililer Erdoğan'a hakaret eden Cemal Emir hakkında dilekçe verdi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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CHP’li ilçe başkanına suç duyurusu! AK Partililer Erdoğan’a hakaret eden Cemal Emir hakkında dilekçe verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir hakkında suç duyurusunda bulunuldu. AK Partililer Başkan Erdoğan'a hakaret eden CEmal Emir hakkında dilekçe verdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Cemal Emir katıldığı bir programda haddini aşarak Başkan Erdoğan ve AK Partililere skandal tehditlerde bulundu. Emir Başkan Erdoğan'ı kastederek "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız" dedi. Konuşmasının devamında da AK Partilileri hedef alarak "Bunların kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" ifadesini kullandı.

Mehmet Sabri Uğurbaş'ın canlı yayında aktardıkları:

Şu anda Sincan Batı Adliyesi'nin girişindeyiz.

Burada AK Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar var. Burada bir basın açıklaması yapıldı.

Geçtiğimiz gün CHP İlçe Başkanı Cemal Emir'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler var ayrıca AK Parti seçmenlerine yönelik olarak 'Köklerini kazıyacağız' tehdidi ile ilgili tepkiler ortaya kondu.

Burada teşkilat üyelerine ve vatandaşlar bir dilekçe dağıtıldı. AK Parti İlçe Başkanı Halil Hotaman öncülüğünde dilekçeler verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi içinden millet iradesini yok sayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halka hakaret ve tehdide varan söylemler gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilmesinin ardından nefret kustu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partilileri hedef aldı.

ERDOĞAN'A "CEBERUT" DEDİ

Kendisini dinleyenlere "Atatürk'ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız" diye seslenen CHP'li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ceberut" dedi. Emir, "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

"YILDIRACAĞIZ SUSTURACAĞIZ"

Sözlerini "Kimler korkacaksa korksun" diyerek sürdüren Emir, parti sloganlarının "Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız" olduğunu söyleyip Erdoğan destekçilerini hedef alarak "Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" şeklinde konuştu..

CHP’li ilçe başkanına suç duyurusu! CHP'Lİ İLÇE BAŞKANINA SUÇ DUYURUSU!
CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir açık açık tehdit etti CHP ETİMESGUT İLÇE BAŞKANI CEMAL EMİR AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

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