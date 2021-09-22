CHP’li ilçe başkanına suç duyurusu! AK Partililer Erdoğan’a hakaret eden Cemal Emir hakkında dilekçe verdi

ERDOĞAN'A "CEBERUT" DEDİ

Kendisini dinleyenlere "Atatürk'ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız" diye seslenen CHP'li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ceberut" dedi. Emir, "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.