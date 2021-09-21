CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den Başkan Erdoğan ve AK Partililere haddi aşan ifadeler: Bunların kökünü kazıyacağız
CHP yönetimi gerek üst seviyeden gerekse de ilçe teşkilatları seviyesinden Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren vatandaşlara karşı tehdit dilini kullanmaktan hiç vazgeçmiyor. CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir katıldığı bir programda haddini aşarak Başkan Erdoğan ve AK Partililere skandal tehditlerde bulundu. Emir Başkan Erdoğan'ı kastederek "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız" dedi. Konuşmasının devamında da AK Partilileri hedef alarak "Bunların kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi içinden millet iradesini yok sayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halka hakaret ve tehdide varan söylemler gelmeye devam ediyor.
Son olarak CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilmesinin ardından nefret kustu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partilileri hedef aldı.
ERDOĞAN'A "CEBERUT" DEDİ
Kendisini dinleyenlere "Atatürk'ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız" diye seslenen CHP'li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ceberut" dedi.
"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"
Emir, "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.
"YILDIRACAĞIZ SUSTURACAĞIZ"
Sözlerini "Kimler korkacaksa korksun" diyerek sürdüren Emir, parti sloganlarının "Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız" olduğunu söyleyip Erdoğan destekçilerini hedef alarak "Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" şeklinde konuştu.