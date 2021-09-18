Acı üzerinden algı çalışması! Depremzedeler FOX TV'yi yalanladı
İzmir'deki depremin ardından devletin tüm imkanları seferber edildi. Depremzedeler için konteyner kentler kurulurken, yeni evlerin inşaatlarına da hemen başlandı. Ancak bu konu bile algı çalışmasına malzeme yapıldı. FOX TV, konteyner kentte kalanların aylardır yardım alamadığı, evlerin inşaatına da başlanmadığını öne sürdü. İşte bu asılsız habere aylardır konteyner kentte kalanlar cevap verdi.
İzmir geçen yıl 30 Ekim'de büyük acılar yaşadı. 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 can beton yığınlarının arasında hayata veda etti.
Devlet ilk andan itibaren afetzedeler için seferber oldu. Konteyner kentler kurulurken yeni evler inşaatlarına da bir ay içinde başlandı.
Enkaz yığınları ise kısa sürede kent dışına taşındı. Afetzedelere ayni ve nakdi yardım yapıldı. İlk günden itibaren İzmir'in yaraları sarılmaya başlandı ancak...
FOX TV muhabiri ancak bunların tam tersini söylüyordu. İşte bu asılsız söylemlerle amaç ise hükümeti yıpratmak için yeni bir algı operasyonunu başlatmaktı. Konteyner dışında avukat olduğunu söyleyen kadının gizli çekim yapması ise tepki çekti.
FOX TV'ye AFAD'ın ve devletin yardım etmediğini söyleyen vatandaşa A Haber de mikrofon uzattı. O vatandaş A Haber mikrofonlarına doktorun gönderildiğini söyledi.
Bu sırada orada olan başka bir vatandaş ise gerçekleri gün yüzüne çıkardı. A Haber'e konuşan kadın, "Hayır bu adam yalan söylüyor. Doktora giden olmadı." dedi.
Bu sırada söze giren bir vatandaş ise, "Bizim sağlık ocağımız burada. Yalan konuşmaya gerek yok. Sağlık cağının yeri değişti sadece. " diyerek gerçekleri gözler önüne serdi.
A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşların söyledikleri:
- Biz burada adeta yardıma boğulduk. Her yerden yardım yapılıyor. A'dan Z'ye kadar her şeyimiz var. Sıcak suyumuz bile 24 saat akıyor. Bunun ötesinde bir insan ne isteyebilir. Yardım kolileri kapımızın önünde halımızdan hamam havlusuna kadar hepsi verildi.
- Böyle bir haber olmaz kardeşim. Kimse burada her gün makarna yemiyor.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu benim omzumu porselen yaptırıyor. Ben sigortalıyım yıllarca hiçbir yerde yaptırtamadım düşünün buradaki yardımları.
- Bakın ben hükümet taraftarı değilim… Doğruyu söylemek lazım. Buraya geldiğim günden beri her şeye yapıldı.
- FOX TV ekibi içeri bile girmeden haber yaptı. O görüntüleri avukat olduğu söylenen bir kadın çekti.
- Yalan dolan bir haber. Böyle şeyler yok.
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