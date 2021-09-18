İzmir’deki deprem konutlarında sona doğru! Konutlar sahiplerine ne zaman teslim edilecek?
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan ve hasar gören konutların yerine yenilerinin yapımı sürüyor. Peki konutlar ne zaman sahiplerine teslim edilecek? Gelişmeleri İzmir Çevrecilik ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
İhaleler yapıldıktan sonra şubat ayında deprem konutlarının yapımına başlandı. Çalışmalar 7/24 devam etti ve 1. Etap ile rezerv alanında çalışmalar aralıksız sürüyor.
İzmir Çevrecilik ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak'ın açıklamaları:
"30 Ekim'deki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum önderliğinde hemen çalışmalara başladık. Hasar tespit çalışmalarını yaptık ve enkaz kaldırma çalışmalarını yaptık.
Ardından Bayraklı ilçemizde belirlediğimiz 7 tane proje alanında TOKİ başkanlığında ihale çalışmaları yapıldı ve inşaat çalışmaları yapıldı. Şu anda 1. Proje alanında bulunuyoruz.
Burada 228 konut ve 15 ticari alandan oluşan bir bölge. Burada şu anda 220 işçi sürekli olarak çalışıyor ve 30 Ekim'e bu konutları yetiştirmek içim mücadele veriliyor.
Burada dış cephe çalışmaları bitti ve iskeleler sökülüyor. 30 Ekim'e yetiştirmek için çok çalışılıyor. İçeride ahşap çalışmaları sürüyor. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor şu anda tüm alanlarda.
Depremzedelere 1 yıl dolmadan konutlarımızı teslim edeceğiz. Bu 7 proje alanında 1444 konut üretiyoruz. 1569 vatandaşımıza da kira yardımı yapıyoruz. Bu konutlar bitene kadar da bu kira yardımları sürecek."
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