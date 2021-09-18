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İzmir’deki deprem konutlarında sona doğru! Konutlar sahiplerine ne zaman teslim edilecek?

A Haber
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Giriş: 18.09.2021 10:50
Güncelleme:18.09.2021 10:55
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan ve hasar gören konutların yerine yenilerinin yapımı sürüyor. Peki konutlar ne zaman sahiplerine teslim edilecek? Gelişmeleri İzmir Çevrecilik ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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