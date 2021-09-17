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Muhalefetin eski sistem vaadi! Parlamenter sistem vaadiyle ne amaçlanıyor?

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Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Muhalefetin eski sistem vaadi! Parlamenter sistem vaadiyle ne amaçlanıyor?

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğinden bu yana muhalefet halka parlamenter sistem vaadinde bulunuyor. Peki muhalefetin "güçlendirilmiş" diye tabir ettiği parlamenter sistemin hayata geçirilebilme şansı var mı? "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" söylemi gerçekçi mi?

Türkiye Nisan 2017'de referandumla parlamenter sisteme "elveda" demişti. Muhalefetin 2023 seçimlerine doğru tek ortaklaştığı konu parlamenter sisteme geri dönüş.

Ancak muhalefet "iyileştirilmiş" "güçlendirilmiş" kavramlarıyla parlamenter sistem güzellemeleri yaparken ne ortaya somut bir plan konulabildi ne de muhalefet partileri arasında bir mutabakata varıldı.

Siyaset bilimcilere göre, muhalefet yeni bir yönetim modeli vaadi yerine "Erdoğan karşıtlığı" üzerinden bir seçim kampanyası yapmayı düşünüyor.

Muhalefet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi cumhurbaşkanlarının tarafsız olduğunu iddia ederek yine en büyük vaat olarak "tarafsız cumhurbaşkanı" söylemini dillendiriyor.

Parlamenter sistem vaadiyle ne amaçlanıyor? PARLAMENTER SİSTEM VAADİYLE NE AMAÇLANIYOR?

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