Adnan Menderes’in idamının 60. Yıl dönümü! 27 Mayıs’a giden süreçte neler yaşandı?

Burada millete söylenecek tek söz yok, onlar her şeyin farkında ancak millet adına ortaya çıkan bir takım sivil örgütler var, millete rağmen iktidara gelmek isteyen çevreler var. O dönem idamdan sonra silahların gölgesinde bir seçim yapıldı. Doğru düzgün bir seçim ancak 1965 yılında yapılabildi.

Süleyman Demirel Giresun'da seçim konuşması yaparken önüne bir pusula geldi. Bunu nereden geldiği belli değildi. Pusulada 'Menderes'i astık seni de asarız' yazıyordu. Süleyman Demirel bu yazıyı kürsü de açık açık okudu. İşte tablo bu.