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Altında dikkat çeken düşüş! Seyir nasıl olacak? Çeyrek altın ve gram altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim tarih verdi: Piyasalarda ciddi bir hareket olacak

A Haber
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Giriş: 17.09.2021 14:40
Altın fiyatlarında dikkat çekici düşüş yaşanıyor. Düşüş devam eder mi? Yatırımcı ne yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Altında alım fırsatı ne zaman? Sene sonunda fiyat tahmini ne? Fiyatlarda son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne kadar? A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek, Kapalıçarşı'dan aktardı. Döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukya, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
Altında düşüş sürecek mi? ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
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Altında düşüş sürecek mi?
Altında düşüş sürecek mi?
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