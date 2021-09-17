Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Yassıada'da geçirdiği son günler ve idama gittiği gün yanında olan Halil Aydınoğlu, hatıralarını A Haber'e anlattı. O dönem vatani görevini yapan Aydınoğlu'nun Menderes ile olan anıları dinleyenleri duygulandırıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN