17 Eylül 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Yassıada'da geçirdiği son günler ve idama gittiği gün yanında olan Halil Aydınoğlu, hatıralarını A Haber'e anlattı. O dönem vatani görevini yapan Aydınoğlu'nun Menderes ile olan anıları dinleyenleri duygulandırıyor.