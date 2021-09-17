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Adnan Menderes’in yanındaki asker idam edildiği o günü anlattı: Ayağında dudak izim, mezarında gözyaşım...

A Haber
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Giriş: 17.09.2021 13:21
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Yassıada'da geçirdiği son günler ve idama gittiği gün yanında olan Halil Aydınoğlu, hatıralarını A Haber'e anlattı. O dönem vatani görevini yapan Aydınoğlu'nun Menderes ile olan anıları dinleyenleri duygulandırıyor.
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