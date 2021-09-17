17 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adnan Menderes’in idamının 60. Yıl dönümü! 27 Mayıs’a giden süreçte neler yaşandı?

Adnan Menderes’in idamının 60. Yıl dönümü! 27 Mayıs’a giden süreçte neler yaşandı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2021 13:11
Bugün Başbakan Adnan Menderes'in yakın tarihe kara bir leke olarak geçen idamının 60. yıl dönümü. 27 Mayıs’a giden süreçte neler yaşandı? Başbakan Adnan Menderes neden idam edildi? Demokrasi tarihine kara leke olarak geçen günde neler yaşandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sistemin efendileri rahatsız oldu! İşte darbenin gelişi...
Sistemin efendileri rahatsız oldu! İşte darbenin gelişi...
Başkan Erdoğan: Onların gündeminde yıkım var!
Başkan Erdoğan: Onların gündeminde yıkım var!
CHP’li Vahap Seçer’den vatandaşa skandal sözler
CHP’li Vahap Seçer'den vatandaşa skandal sözler
Parlamenter sistem vaadiyle ne amaçlanıyor?
Parlamenter sistem vaadiyle ne amaçlanıyor?
Türksat 6A’yı Space X fırlatacak
Türksat 6A'yı "Space X" fırlatacak
Başkan Erdoğan’dan kritik Akkuyu ziyareti!
Başkan Erdoğan'dan kritik Akkuyu ziyareti!
Demokrasi tarihinin kara lekesi: 27 Mayıs!
Demokrasi tarihinin kara lekesi: 27 Mayıs!
Youtube vergisi nedir? Ne kadar vergi alınacak?
Youtube vergisi nedir? Ne kadar vergi alınacak?
Türkiye genelinde uygulama! Yüzlerce kişi yakalandı
Türkiye genelinde uygulama! Yüzlerce kişi yakalandı
9 ayda göz açtırmadılar!
9 ayda göz açtırmadılar!
Fabrikada korkutan patlama!
Fabrikada korkutan patlama!
Türk jetleri Gara’yı bombaladı! 6 terörist...
Türk jetleri Gara'yı bombaladı! 6 terörist...
Daha Fazla Video Göster