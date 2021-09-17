Adnan Menderes’in idamının 60. Yıl dönümü! 27 Mayıs’a giden süreçte neler yaşandı?

Bugün Başbakan Adnan Menderes'in yakın tarihe kara bir leke olarak geçen idamının 60. yıl dönümü. 27 Mayıs’a giden süreçte neler yaşandı? Başbakan Adnan Menderes neden idam edildi? Demokrasi tarihine kara leke olarak geçen günde neler yaşandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat değerlendirdi.

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