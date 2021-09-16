Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de kimlerle görüşecek? Erdoğan BM Genel Kurulu'nda neler söyleyecek? Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti...
A Haber ekranlarına konuk olan Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Mehmet Özkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'na yönelik açıklamalarda bulundu. Biden'ın BM Genel Kurul'una geleceğini söyleyen Özkan, Başkan Erdoğan'ın konuşmasında nelere değinmesini beklediği de paylaştı. İşte detaylar...
Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Mehmet Özkan A Haber ekranlarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na katılımı ve ABD ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
BIDEN GENEL KURUL'A GELECEKTİR
ABD Başkanı Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'na gelmek istediğini söyleyen Özkan, 80 civarında liderin BM Genel Kurulu'na katılmasının beklendiğini ifade etti. Herkesin beklentisinin Biden'ın da toplantıya katılması yönünde olduğunu belirten Özkan, Biden'ın bir konuşma yapacağını sözlerine ekledi.
ERDOĞAN KÜRESEL KONULARDAN BAHSEDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Eylül'de ABD'ye gideceğini belirten Özkan "Başkan Erdoğan'ın da kitabında bahsettiği konulardan biraz daha küresel anlamda bir konuşma bekleniyor. Küresel siyasetin nasıl olması gerektiği konusunda bütün liderlerin bir konuşma yapması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
GÖRÜŞMELERDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Koronavirüs nedeniyle liderlerin uzun süre birbiriyle görüşemediğinin altını çizen Özkan, devletlerin yardımlaşması, küresel iş birliği konularının görüşmelerde ele alınacağını söyledi.
ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMESİ
Avrupa ile ABD arasında Afganistan konusu arasında bir görüş ayrılığı yaşandığını söyleyen Özkan, ABD'nin bölgeden hızlı çekilmesine Avrupa ülkelerinin sıcak bakmadığını belirtti.
YENİ BİR VİZYON ÇİZECEKLER
Koronavirüs sonrasında küresel siyasette bir dönüşüm olduğunu söyleyen Özkan, Çin meselesi, güvenlik ve buna benzer konuların olduğunu belirtti. Liderlerin bunlara yoğunlaşıp yeni bir vizyon çizmelerini beklediğini ifade eden Özkan Başkan Erdoğan'ın da bu perspektifte bir konuşma yapacağını ifade etti.
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