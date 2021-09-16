Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD’de kimlerle görüşecek? Erdoğan BM Genel Kurulu’nda neler söyleyecek? Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti...

YENİ BİR VİZYON ÇİZECEKLER

Koronavirüs sonrasında küresel siyasette bir dönüşüm olduğunu söyleyen Özkan, Çin meselesi, güvenlik ve buna benzer konuların olduğunu belirtti. Liderlerin bunlara yoğunlaşıp yeni bir vizyon çizmelerini beklediğini ifade eden Özkan Başkan Erdoğan'ın da bu perspektifte bir konuşma yapacağını ifade etti.