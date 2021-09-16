Adana’nın bitmeyen projeleri! Haritada var ancak gerçekte yok

Adana Büyükşehir Belediyesinin 2019 seçimlerinin ardından devraldığı ancak yarım bıraktığı projelerden biri de İlim Yolu Bulvarı. Bulvar kent haritasında mevcut ancak olması gereken yerde boş bir arazi var. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı, "Geçmişten kalan ve henüz bitmemiş birçok proje olduğu gibi duruyor hiçbir çivi çakılmadı." dedi.

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