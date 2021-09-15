Sebze ve meyvelerde tarım ilacı tehlikesi! Ürünler zirai ilaçlardan nasıl temizlenir?

Tarım Bakanlığı belli zaman ve periyotlarda denetimler yapıyor. Bu denetimler daha çok yapılmalı hallerde laboratuvar kurularak bu ilaç kalıntıları daha iyi takip edilebilir. Eğer tarladan sofraya giden gıda da tedbirli olmazsak ölümlerle karşılaşmamız mümkün.