Sebze ve meyvelerde tarım ilacı tehlikesi! Ürünler zirai ilaçlardan nasıl temizlenir?
Kayseri'de 3 yıl önce nar yedikten sonra hayatını kaybeden 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın adli tıp raporu ortaya çıktı. Küçük kızın nara sıkılan tarım ilacından öldüğü kesinleşti. Bu raporla tarım ilaçlarındaki tehlike yeniden gündeme geldi. Peki sebze ve meyveleri yıkarken nelere dikkat etmeliyiz? Gelişmeleri A Haber muhabiri Engin Gökdemir’in konuğu olan Kayseri Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ergül Türkaslan değerlendirdi.
Kayseri Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ergül Türkaslan'ın açıklamaları:
"Zirai tarım ilaçları ülkemizde tarım ile uğraşan çiftçimizin endüstriyel tarımla uğraşanların ürünleri böcek ve haşereden arındırmak adına kullanmış olduğu ilaçlardır. Bu ilaçları kullanması çiftçimizin verimliliği artırması ürünlerde herhangi bir bozulma meydana gelmemesi ve raf ömrünü uzatması anlamında elzam hale gelebiliyor.
Kullanacakları bu ilaçları zirai ilaç satan bayilerden reçeteli onaylı hangi ilacı hangi ürüne kullanacağını bilerek bilinçli şekilde şarttır. Kullanım talimatlarına uyarak ilacı kullandığı dozajı iyi ayarlayarak meyveyi sebzeyi ne zaman hasat edeceğini bilerek bilinçli şekilde üretim yapmalı.
Uymadığı takdirde ortaya istenmeyen olaylar ortaya çıkıyor. Eğer ilacın dozajı yüksekse bunu meyveye baktığımızda bilemiyoruz ama hasat zamanı erkense mutlaka ilaç kalıntısı mutlaka söz konusu oluyor. Bu ilacı görmek ve anlamak mümkün değil.
Tarım Bakanlığı belli zaman ve periyotlarda denetimler yapıyor. Bu denetimler daha çok yapılmalı hallerde laboratuvar kurularak bu ilaç kalıntıları daha iyi takip edilebilir. Eğer tarladan sofraya giden gıda da tedbirli olmazsak ölümlerle karşılaşmamız mümkün.
Vücut dayanımı düşük olan çocuklarda bu tarz olaylar ölüme kadar gidebiliyor. Vatandaşlar meyve sebzelerini bildikleri ve güvendikleri yerlerden almalı Kayıtlı ve yeri adresi belli işletmelerden bu meyve sebzeler alınmalı.
Meyve sebzeler bol su le yıkanmalı. Elma sirkesi gibi dezenfektan özelliği olabilen doğal temizleyiciler ile bol su ile mutlaka bu ürünleri yıkmaları gerekiyor."
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