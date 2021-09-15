İstanbul’da sarı isyan! Taksi krizinde İBB nerede? Neden çözülemiyor? Uzman isim A Haber’de anlattı

İSTANBUL'UN TOPLU ULAŞIM SORUNU VAR

Ne oldu da bir anda taksi sorunu ortaya çıktı? Taksi tek başına bir sorun değil İstanbul'un muazzam bir sorunu var. İstanbul'un muazzam bir toplu ulaşım sorunu var. Yollardaki hız düşüyor. 1,5 yıldır anlatıyorum. Pandemide sosyal mesafe endişesiyle İstanbul trafiğine en az 350 bin araç ilave oldu. Bu yollar bu kapasiteyi kaldıracak halde değil.