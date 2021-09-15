İstanbul'da sarı isyan! Taksi krizinde İBB nerede? Neden çözülemiyor? Uzman isim A Haber'de anlattı
Megakentte çok sayıda taksi plakasının sahipleri tarafından kiraya veriliyor. Kiralayan şahıslar da verdikleri paranın çok daha fazlasını çıkarmak için yolcu seçiyor. Peki taksi krizi neden çözülemiyor? İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Müdürü Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında anlattı.
İstanbul'da taksi krizi sürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1000 yeni taksi plakası oy çokluğu ile reddedilmişti.
Peki İstanbul'un taksi krizi nedir? Taksi sorunu nasıl çözülür? İstanbul'da taksi sorunu neden çözülemiyor? Taksi krizinde İBB nerede? İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Müdürü Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"TAM KAYNAĞINDAYIZ"
İşte şu anda tam kaynağındayız. Benim de 40 yıldır oturduğum Levazım Mahallesi taksi durağındayız yarım saattir buradayım taksi yok. Taksi arayan çok sayıda kişinin aradığına şahit oldum.
İSTANBUL'UN TOPLU ULAŞIM SORUNU VAR
Ne oldu da bir anda taksi sorunu ortaya çıktı? Taksi tek başına bir sorun değil İstanbul'un muazzam bir sorunu var. İstanbul'un muazzam bir toplu ulaşım sorunu var. Yollardaki hız düşüyor. 1,5 yıldır anlatıyorum. Pandemide sosyal mesafe endişesiyle İstanbul trafiğine en az 350 bin araç ilave oldu. Bu yollar bu kapasiteyi kaldıracak halde değil.
Eskiden boş taksi ne yaparız diyordum dolu taksi ama gidemiyor. Soruna bütüncül baktığımız zaman en birinci kaynağı pandemi ile ilave olan trafik. Sorunun çözümü için dijitalleşme önemli.
İBB SORUNUN NERESİNDE?
Bu İstanbul'un toplu ulaşım ve trafiğinden sorumlu kuruluş İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu belediyenin sorumluluğunda bir şey. UKOME'de tamamen belediye temsilcileri yok deniyor açık net söyleyeyim olayın çözümüne yönelik getiriliş biçimi yanlış ben 42 yıllık tecrübemle söylüyorum. Vatandaş taksi bulamıyor ama bulabilir bu rahat rahat çözülebilir.
BELEDİYE ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise "Belediye taksiciyi siyasi rakip olarak görmeye başladığı zaman çözüm üretmiyor. Ondan sonra kaos oluyor. Birilerine rant açmak için yeni taksi plakası alalım çözüm bu değil. İşin duayenleri var. Çağırırsınız bu işi çözersiniz. Yapısal bir çözüm bulmak lazım." ifadelerini kullandı.
TAKSİCİ OLMAK KOLAY
- İBB'DEN 100 TL'YE ŞOFÖRLÜK KARTI ALINABİLİYOR
- PANDEMİDE TAKSİCİ KARTI ALANLAR ARTTI SAYI 70 BİNE YAKLAŞTI
- TOPLAMDA 17 BİN 395 TAKSİ PLAKASI VAR
- İSTANBUL'DA ORTALAMA BİR TAKSİ PLAKASININ DEĞERİ 2.3 MİLYON LİRA
- İSTANBUL'DAKİ TAKSİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KİRALIK OLARAK ÇALIŞTIRILIYOR
- BİR TAKSİYİ KİRALAMANIN AYLIK BEDELİ 7-8 BİN LİRA
- 12 SAAT ÇALIŞAN BİR ŞOFÖR TAKSİ SAHİBİNE 400-500 TL ÖDÜYOR
- TAKSİLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 32. 10 SAATİN 3.2 SAATİ ÇALIŞIYOR
VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ
- TÜRKÇE KONUŞANI TAKSİYE ALMIYORLAR
- ŞİŞLİ, MECİDEKÖY, BOĞAZ, EMİNÖNÜ HATTINDA TURİST BEKLİYORLAR
- KISA MESAFEYE GİTMİYORLAR, YAĞMURDA DURMUYORLAR
- ARAÇLAR TEMİZ DEĞİL, BAZILARI SİGARA İÇİYOR
- ŞOFÖRLERİN BAZILARI KABA, "İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET" TAVRINDA
- TURİSTLERDEN YÜKSEK MİKTARDA PARA ALINIYOR
TAKSİCİLER DERTLİ
- DURAKSIZ TAKSİCİLER KONTROL EDİLSİN
- YETERLİ DURAK AÇILSIN
- KORSAN TAKSİ ÖNLENSİN
- ÇÜRÜK ELMALAR YÜZÜNDEN TÜM TAKSİCİLER MAĞDUR EDİLİYOR
- ESNAF ODALARI YETKİLİ OLMALI
- MALİYETLER ARTTI AMA ÜCRETLER ARTMADI
NASIL ÇÖZÜLÜR?
- TİCARİ TAKSİ SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GEREKLİ EĞİTİMLERİN VERİLMESİ
- TAKSİLERE YÖNELİK DENETİMLERİN YAPILMASI VE CEZALARIN UYGULANMASI
- DİJİTAL UYGULAMALAR İLE YOLCU ARAÇ EŞLEŞMELERİNİN GÜVENLİ PLATFORMLARLA SAĞLANMASI
- TAKSİ İŞLETMECİLİĞİNDE, VERİMLİLİĞİ ARTTIRILMASI (DİJİTAL APLİKASYONLAR İLE)
NEREYE ŞİKAYET EDELİM?
- İSTANBUL TAKSİCİLER ESNAF ODASI'NIN 444 15 23 NUMARALI HATTI
- BEYAZ MASA'NIN 153 NUMARALI İLETİŞİM HATTI
- TRAFİK POLİSİ ALO 154
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