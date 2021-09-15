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İzmir'de Harmandalı'nda korkutan yarıklar! Muhtardan Tunç Soyer'e sert tepki: Ölüme terk etmişler!

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Giriş: 15.09.2021 12:12
Son dakika haberi... İzmir'deki görüntüler faciaya davetiye çıkarıyor. Harmandalı sakinleri diken üstünde yaşıyor. Bölgede oluşan göçükler nedeniyle evler tahliye edildi. Mahalle muhtarı sorunlarını görmezden gelen CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi. Muhtar Dursun Ali Kazar, "Buradaki halkı unuttular. Nereye gidyorsanıuz gidin diyorlar" ifadelerini kullandı.
Soyere sert tepki: Ölüme terk etmişler! SOYER'E SERT TEPKİ: ÖLÜME TERK ETMİŞLER!

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