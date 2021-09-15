15 Eylül 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İzmir'de Harmandalı'nda korkutan yarıklar! Muhtardan Tunç Soyer'e sert tepki: Ölüme terk etmişler!
Son dakika haberi... İzmir'deki görüntüler faciaya davetiye çıkarıyor. Harmandalı sakinleri diken üstünde yaşıyor. Bölgede oluşan göçükler nedeniyle evler tahliye edildi. Mahalle muhtarı sorunlarını görmezden gelen CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi. Muhtar Dursun Ali Kazar, "Buradaki halkı unuttular. Nereye gidyorsanıuz gidin diyorlar" ifadelerini kullandı.