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İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk var mı? İstanbul yeni güne nasıl başladı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk var mı? İstanbul yeni güne nasıl başladı?

Megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş drone görüntüleriyle aktardı.

Megakent İstanbul'da her sabah değişmeyen bir tablo var. Trafik yoğunluğu her geçen saat artıyor. D-100 kara yolu Şirinevler, Küçükçekmece ve Avcılar yönü ile Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Son durumu A Haber ekibi bölgeden aktardı. Trafik drone kamerasıyla görüntülendi.

Yoğunluk sabah saatlerinde yüzde 56'nın üzerinde seyrediyor.

Altınşehir Bahçeşehir yönünde trafik kazası nedeniyle bir şeridin kapatıldığı TEM otoyolunda ise Mahmutbey gişelerden itibaren Edirne istikametinde trafik çok yoğun olarak ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ve Maltepe'de trafikte yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Yakası girişlerinde de yoğunluk oluştu.

Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy metrobüs duraklarında ise hafif yolcu yoğunluğu gözlendi.

İstanbul trafiğinde son durum ne? İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM NE?

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