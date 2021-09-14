CHP’de ’Gölge Genel Başkan’ Oğuz Kaan Salıcı mı?

Salıcı, 31 Mart seçimleri sonrası, Kürtlerden daha çok oy almak için "Doğu Masası" kurulmasına öncülük etti. CHP Milletvekilleri bölgeyi daha aktif ziyaret etmeye başladı.

Doğu Masasıyla bağlantılı olarak Salıcı'nın önerisiyle hayata geçirildiği söylenen başka bir önemli çalışma daha var. O da "Ortadoğu Barış ve İş birliği Teşkilatı" adı altındaki yapılanma. Salıcı, bu yapılanmanın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'yi kapsadığını söylüyor. Peki, Ortadoğu'da bunca ülke varken sadece bu dört ülkenin seçilme sebebi aynı zamanda Kürt nüfusu barındırmaları mı yoksa Ortadoğu sadece komşularımızdan ibaret mi sayılıyor?