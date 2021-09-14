CHP'de 'Gölge Genel Başkan' Oğuz Kaan Salıcı mı?
ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
CHP'nin Kuzey Irak'ta Barzani'yi ziyaret etmesi tartışılmaya devam ediyor. CHP heyetinin başındaki isim Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı. Salıcı'nın 10 Aralık hareketiyle CHP'yi ele geçirdiği iddiası bir kenarda dursun CHP'nin yeni politikalarında en önemli belirleyici olduğu artık bir gerçek. Peki, CHP'nin yeni siyasi kodlanması ne anlama geliyor? İşte detaylar...
Salıcı, 31 Mart seçimleri sonrası, Kürtlerden daha çok oy almak için "Doğu Masası" kurulmasına öncülük etti. CHP Milletvekilleri bölgeyi daha aktif ziyaret etmeye başladı.
Doğu Masasıyla bağlantılı olarak Salıcı'nın önerisiyle hayata geçirildiği söylenen başka bir önemli çalışma daha var. O da "Ortadoğu Barış ve İş birliği Teşkilatı" adı altındaki yapılanma. Salıcı, bu yapılanmanın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'yi kapsadığını söylüyor. Peki, Ortadoğu'da bunca ülke varken sadece bu dört ülkenin seçilme sebebi aynı zamanda Kürt nüfusu barındırmaları mı yoksa Ortadoğu sadece komşularımızdan ibaret mi sayılıyor?
A Haber tüm bu soruların cevabını muhteva eden analiziyle CHP'deki yeni düzeni gözler önüne serdi.
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