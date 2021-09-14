İstanbul’da taksi sorunu bitmiyor! Kartı almak kolay rakam 70 bine dayandı

Onlar da zor durumda kalıyor ve bir vatandaş böyle kötü bir muamele ile karşı karşıya kaldığı zaman hepsi kötü duruma düşüyor. Turist noktasında çok önemli bir konu bu. Çünkü bir ülkeye gittiğiniz zaman ilk karşılaştığınız insan taksicidir.