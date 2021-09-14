İstanbul’da taksi sorunu bitmiyor! Kartı almak kolay rakam 70 bine dayandı
Trafik çilesi ile vatandaşı isyan noktasına getiren İstanbul’da önemli sorunlardan biri de taksi. İBB'den 100 TL'ye şoförlük kartı alınabiliyor. Pandemide taksici kartı alanlar arttı sayı 70 bine yaklaştı. Hem değişim saatleri hem de kısa mesafe sorunları da cabası. Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk değerlendirdi.
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları:
İşini saygıyla yapan herkese saygımız sonsuzdur. Ancak arada çürük elmalar var ve bunlar zarar veriyor. İşini hakkıyla yapan dürüst taksici esnafı da bunlardan şikayetçi durumda.
Onlar da zor durumda kalıyor ve bir vatandaş böyle kötü bir muamele ile karşı karşıya kaldığı zaman hepsi kötü duruma düşüyor. Turist noktasında çok önemli bir konu bu. Çünkü bir ülkeye gittiğiniz zaman ilk karşılaştığınız insan taksicidir.
Taksici aslında o ülkeyi ve o ülkenin insanını temsil eder. İlk karşılaştığınız insan sizi kandırmaya çalışıyorsa artık ortada çok kötü bir durum vardır. İmajınız zedeleniyor. Bu nedenler taksi ve taksiciler çok önemlidir.
TAKSİCİ OLMAK KOLAY
*İBB'den 100 TL'ye şoförlük kartı alınabiliyor
*Pandemide taksici kartı alanlar arttı sayı 70 bine yaklaştı.
*Toplamda 17 bin 395 taksi plakası var.
*İstanbul'da ortalama bir taksi plakasının değeri 2.3 milyon lira.
*İstanbul'daki taksilerin büyük çoğunluğu kiralık olarak çalıştırılıyor.
*Bir taksiyi kiralamanın aylık bedeli 7-8 bin lira.
*12 saat çalışan bir şoför taksi sahibine 400-500 TL ödüyor.
*Taksilerin doluluk oranı yüzde 32. 10 saatin 3.2 saati çalışıyor
VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ...
*Türkçe konuşanı taksiye almıyorlar
*Şişli, Mecideköy, Boğaz, Eminönü hattında turist bekliyorlar
* Kısa mesafeye gitmiyorlar, yağmurda durmuyorlar
*Araçlar temiz değil, bazıları sigara içiyor
*Şoförlerin bazıları kaba, 'istediğin yere şikayet et' tavrında
*Turistlerden yüksek miktarda para alınıyor
TAKSİCİLER DERTLİ
*Duraksız taksiciler kontrol edilsin
*Yeterli durak açılsın
*Korsan taksi önlensin
*Çürük elmalar yüzünden tüm taksiciler mağdur ediliyor
*Esnaf odaları yetkili olmalı.
*Maliyetler arttı ama ücretler artmadı
NASIL ÇÖZÜLÜR
*Ticari taksi sürücülerine yönelik gerekli olan eğitimlerin verilmesi.
*Taksilere yönelik denetimlerin yapılması ve cezaların uygulanması.
*Dijital uygulamalar ile yolcu araç eşleşmelerinin güvenli platformlarla sağlanması.
*Taksi işletmeciliğinde, verimliliği arttırılması. (Dijital Aplikasyonlar ile).
NEREYE ŞİKAYET EDELİM?
*İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın 444 15 23 numaralı hattı.
*Beyaz Masa'nın 153 numaralı iletişim hattı
*Trafik polisi ALO 154
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