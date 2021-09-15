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Doğal ilaç deposu: Yoğurt! Yüksek tansiyonu düşürüyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Doğal ilaç deposu: Yoğurt! Yüksek tansiyonu düşürüyor

Yoğurdun faydaları saymakla bitmez. Bağışıklığı güçlendiriyor, boy uzatıyor, sindirimimiz düzenliyor. Öyle ki Amerikalı bilim insanları yoğurdu araştırma konusu yaptı. Bir faydasını daha ortaya çıktı. Yoğurt yüksek tansiyonu da düşürüyor.

Hastalıkları önlemenin yolu çok uzakta değil. Hatta yanı başımızda sofralardan eksik etmediğimiz yoğurtta.

Sofralarımızın olmazsa olmazı her derde deva şifa deposu yoğurt sofralarımızdan çıktı Amerikalı bilim insanlarının araştırma konusu oldu.

Yoğurt kemikleri güçlendirdi, boy uzattı, sindirim sistemimizi düzenledi. Bunlarla ilişkisi olduğu biliniyordu ama şimdi de yüksek tansiyonla ilişkisi ortaya çıktı.

Konuyla ilgili A Habere konuşan Nefroloji ve Hipertansiyon Uzmanı Prof. Dr. Nail Suat Ünver, "Yapılan araştırmada 3 porsiyon az yağlı yoğurt tüketimi hipertansiyon önleminde yüzde 30 üzerinde avantaj sağladığı kanıtlandı." ifadelerini kullandı.

İçindeki vitaminlerden dolayı yoğurt adeta doğal ilaç deposu. Üstelik faydaları saymakla bitmez.

Nail Suat Ünver, "Probiyotik içeriğiyle aslında hipertansiyonda o yüzden tüketimini biz öneriyoruz." diye konuştu.

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