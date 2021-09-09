Yanan ormanlar rehabilite edilecek! Yanan alanlar nasıl kurtarılacak?

Büyük bir afet geçirdik ve insanların buraya ilgisi ve desteği daha fazla oldu. Herkes bizi arayıp elinden ne gelirse yapmak istiyor. Biz de bunları kırmıyoruz. Ekim mevsiminde hep beraber Manavgatımızı yeşil hale getirmek için gayret edeceğiz."

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