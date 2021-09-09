Yanan ormanlar rehabilite edilecek! Yanan alanlar nasıl kurtarılacak?
Antalya'da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 50 bin hektar alan zarar gördü. Yanan yerler rehabilite ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının ne gibi çalışmaları olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin Antalya Orman ve Bölge Müdürü Vedat Dikici değerlendirdi.
Antalya Orman ve Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin açıklamaları:
Yangını kontrol altına aldıktan sonra yaklaşık 15 gün soğutma çalışmaları devam etti. Bölgede ne kadar olduğunu tespit etmiş durumdayız. Çalışmalara başladık hiç durmadan ev temizlenmesi için gereken adımlar atıldı.
Burayı tekrar orman haline getirmek için mücadele ediyoruz. Tüm çalışmaları bir aradan götürmeye çalışıyoruz. 31 bin hektar alan tohumlar birlikte gelecek alan olarak görünüyor.
Kızılçam tohumları yangından sonra çimlenme kabiliyetini yitirmiyor. Elimizde olan tohumlarla da takviye yaparak şubat ayına kadar gereken adımları atmış olacağız.
17 bin hektar alanda sürüm yapıp buralara fidan dikeceğiz. Bunları da şubat ayına kadar tamamlamış olacağız. Çok meyilli alanlar var buralar kendini yenileyecek alan biz de buralara gereken takviyeleri yapacağız.
Büyük bir afet geçirdik ve insanların buraya ilgisi ve desteği daha fazla oldu. Herkes bizi arayıp elinden ne gelirse yapmak istiyor. Biz de bunları kırmıyoruz. Ekim mevsiminde hep beraber Manavgatımızı yeşil hale getirmek için gayret edeceğiz."
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