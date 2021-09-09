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Paralimpik Oyunları'na damga vurdular! Altın kız kardeşler Sevda ve Sevtap Altınoluk A Haber’de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Paralimpik Oyunları’na damga vurdular! Altın kız kardeşler Sevda ve Sevtap Altınoluk A Haber’de

Son dakika haberi... 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı'yla altın madalyaya uzanan Sevda - Sevtap Altınoluk kardeşler, adlarını tarihe yazdırdı. Başarıya giden yolu A Haber'de anlattılar.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu. Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan final maçında ABD ile karşılaşan ay-yıldızlılar, ilk yarısını 6-1 kazandığı müsabakadan 9-2'lik galibiyetle ayrılarak altın madalya elde etti.

Paralimpik Oyunları’na damga vurdular! Altın kız kardeşler Sevda ve Sevtap Altınoluk A Haber’de

Zorlu mücadelede millilerin tüm golleri Sevda Altunoluk'dan geldi. Altınoluk, ayrıca 46 golle oyunların en skorer ismi unvanını da elde etti. Golbol Kadın Milli Takımı, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırmış oldu.

Paralimpik Oyunları’na damga vurdular! Altın kız kardeşler Sevda ve Sevtap Altınoluk A Haber’de

Paralimpik Oyunları'nın altın kardeşleri adını tarihe yazdırdı. Tüm Türkiye'yi gururlandıran Sevda ve Sevtap Altınoluk kardeşler yaşadıkları gururu A Haber canlı yayınında anlattı.

Paralimpik Oyunları’na damga vurdular! Altın kız kardeşler Sevda ve Sevtap Altınoluk A Haber’de

"ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞINI ALDIK"

Çok yoğun çalıştıklarını belirten Sevda Altınoluk, "Gerçekten çok zorlu bir süreç oldu. Yeniden bir takım kurduk. Hocalarımız değişti genç arkadaşlarımız oldu. Aralık ayından itibaren çok yoğun çalışmalara girdik. Çünkü çok zor bir sürecimiz olacaktı bunu biliyorduk. Rakiplerimiz de çok iyi çalışıyordu. Çok yoğun çalıştık kardeşim ben takımım ekibim hepsi çok büyük emek verdiler. Çalışmaların da karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.

Paralimpik Oyunları’na damga vurdular! Altın kız kardeşler Sevda ve Sevtap Altınoluk A Haber’de

"9 GOL ATMAK BENİM İÇİN KOLAY OLDU"

Altınoluk, "Bir mağlubiyetimiz vardı onlara karşı dedik ki finale gelsinler gerçekten maçtan sonra bunu söylemiştim. Sonra finale geldiler onlar da çok büyük bir takım gerçekten ve 9 gol atmak benim için aslında çok kolay oldu. Çünkü final maçı ayrı bir şeydi. Bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyordum. Kardeşimle beraber yapmak istiyordum ve bunu başardım. Anlatılmaz bir duygu çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Paralimpik Oyunları’na damga vurdular! Altın kız kardeşler Sevda ve Sevtap Altınoluk A Haber’de

Sevtap Altınoluk ise "Çok zorlu bir süreçten geçtik. Bütün imkanları sağladı herkes. Bizi destekleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu." dedi.

Paralimpik Oyunları’na damga vurdular! Altın kız kardeşler Sevda ve Sevtap Altınoluk A Haber’de

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