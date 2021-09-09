Paralimpik Oyunları’na damga vurdular! Altın kız kardeşler Sevda ve Sevtap Altınoluk A Haber’de

"9 GOL ATMAK BENİM İÇİN KOLAY OLDU"

Altınoluk, "Bir mağlubiyetimiz vardı onlara karşı dedik ki finale gelsinler gerçekten maçtan sonra bunu söylemiştim. Sonra finale geldiler onlar da çok büyük bir takım gerçekten ve 9 gol atmak benim için aslında çok kolay oldu. Çünkü final maçı ayrı bir şeydi. Bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyordum. Kardeşimle beraber yapmak istiyordum ve bunu başardım. Anlatılmaz bir duygu çok mutluyum." şeklinde konuştu.