09 Eylül 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yanan ormanlar rehabilite edilecek! Yanan alanlar nasıl kurtarılacak?
Antalya'da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 50 bin hektar alan zarar gördü. Yanan yerler rehabilite ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının ne gibi çalışmaları olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin Antalya Orman ve Bölge Müdürü Vedat Dikici değerlendirdi.