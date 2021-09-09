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Yanan ormanlar rehabilite edilecek! Yanan alanlar nasıl kurtarılacak?

A Haber
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Giriş: 09.09.2021 14:52
Antalya'da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 50 bin hektar alan zarar gördü. Yanan yerler rehabilite ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının ne gibi çalışmaları olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin Antalya Orman ve Bölge Müdürü Vedat Dikici değerlendirdi.
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