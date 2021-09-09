09 Eylül 2021, Perşembe
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İBB’den atıldı 14 aydır iş arıyor: Çocuğuma 1 lira harçlık veremiyorum
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yerel seçimin ardından Tam 16 bin kişiyi işten çıkardı. İşte onlardan biri de 2 çocuk babası Birol Durmuş. 14 aydır işsiz olan Durmuş, artık çocuklarına harçlık bile veremez duruma geldi. Ancak o yaptığı eylemlerle hem kendisi ve hem de arkadaşlarının hakkını aramaya devam ediyor.