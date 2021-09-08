TEKNOFEST’te roket yarışması heyecanı! Gençler roketleriyle Tuz Gölü’nde yarışıyor

TEKNOFEST'te sürpriz gösteriler olacak. Yine yarışmaların bir kısmı TEKNOFEST'te devam edecek. Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere devlet erkanı bu teknolojisinin şampiyonlarına ödüller verecek. Büyük bir coşkuya sahne olacak.

Bu yarışmalar dünyada bir çok buluşunda olduğu ve hayatımızı değiştiren önemli buluşlarında bu yarışmaların yattığını görüyoruz. Artık 4. Yılında TEKNOFEST gelenekleri bile oluşmaya başlamış. Öğrencilerimiz bu festivali çok fazla içselleştirmiş durumda.

Hafta sonları insanlar sahillerde balık tutar ya işte öyle bir durum ortaya çıktı. Burada kardeşlerimiz tutkuyla roket yapıyorlar. Adeta bunu hobileri ya da kendi yaşam tarzlarına ait alışkanlık haline getirmişler.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin öne çıkan ifadeleri:

Bizim gayemiz yeni projelerin ortaya çıkması. Savunma Sanayii'nde elde edilen bilgi ve birikimi üst seviyeye taşıyacak arkadaşlar bu alandan çıkacak. Pratik bilgilerini bu alandaki tecrübelerini çok daha üst seviyeye taşıyacak bir ekip oluşması için çalışıyoruz.

Gelecekte burada yetişen arkadaşlarımız mutlaka bayrağı çok daha üst noktalara taşıyacaklar. Bizim buna olan inancımız tam ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.