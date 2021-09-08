TEKNOFEST'te roket yarışması heyecanı! Gençler roketleriyle Tuz Gölü’nde yarışıyor
TEKNOFEST'te roket yarışması heyecanı Tuz Gölü’nde başladı. Aksaray'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Bu heyecanı yaşayan gençlerimiz geleceğin en iyi gökbilimcileri olacak. Biz bunları o gençlerin gözlerinden okuyabiliyoruz. Bu yarışmaların sonuçlarını gelecek yıllarda göreceğiz." dedi.
TEKNOFEST'te roket yarışması heyecanı Tuz Gölü'nde başladı. Aksaray'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları:
Burası sadece gençler için değil bizim için de motivasyon yeri. Burada TEKNOFEST kapsamında teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Farklı kategorilerde özellik geleceğin teknolojileri diyebileceğimiz alanlarda gençlerimizin teknoloji yarışmalarında deneyim kazanmaları için yönlendiriyoruz.
Bugün Aksaray'da roket yarışması için bulunuyoruz. Bu yarışmalar oldukça heyecanlı ve zorlu oluyor. Ama bu yarışmalara herkes ilgi gösteriyor. Burada farklı kategorilerde ve irtifalarda gençlerimizin roketler tasarlayıp görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz.
Burada bugün roket atışları için bulunuyoruz ama bu atışlara gelene kadar 1 yıl boyunca belki de daha önce hiç bilmedikleri alanda sıfırdan roket tasarlamaya başlıyorlar. Bunları geliştirip üretimini yapıyorlar. Bu gençlerimizin için inanılmaz bir deneyim.
Hem kendi kişisel deneyimleri için hem de kariyerleri açısından müthiş bir deneyim. İşte onların o heyecanını da beraberce yapıyoruz. Biz sadece onların önünü açmakla kalmıyoruz Bu yarışmaların hazırlık aşamasında bütçe noktasında tüm kurumlarımız gereken desteği veriyor. Bu heyecanı yaşayan gençlerimiz geleceğin en iyi gökbilimcileri olacak. Biz bunları o gençlerin gözlerinden okuyabiliyoruz. Bu yarışmaların sonuçlarını gelecek yıllarda göreceğiz.
Hedefimiz Türkiye'yi son teknolojileri sadece kullanan değil bunları aynı zamanda üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna getirmek. Bunun yolu da hem yatırımcıları hem de insan kaynağını artırmaktan geçiyor. Son zamanlarda teslim edilen Akıncı TİHA türünün en iyi örneklerinde bir tanesi. Biz bu teknoloji gelişimini sanayinin bütün alanlarında gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye'yi ihracat ile büyütmek istiyoruz."
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları:
TEKNOFEST İStanbul'da Atatürk Havalimanı'nda topluma açık bir şekilde yapılacak. Rezervasyon ile ziyaretçi kabul edeceğiz. Geçen yıl pandemi nedeniyle sadece yarışmacıları kabul ettik. Bu yıl ziyaretçilerimiz olacak ve büyük bir coşku ile kutlanacağını öngörüyoruz.
TEKNOFEST'te sürpriz gösteriler olacak. Yine yarışmaların bir kısmı TEKNOFEST'te devam edecek. Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere devlet erkanı bu teknolojisinin şampiyonlarına ödüller verecek. Büyük bir coşkuya sahne olacak.
Bu yarışmalar dünyada bir çok buluşunda olduğu ve hayatımızı değiştiren önemli buluşlarında bu yarışmaların yattığını görüyoruz. Artık 4. Yılında TEKNOFEST gelenekleri bile oluşmaya başlamış. Öğrencilerimiz bu festivali çok fazla içselleştirmiş durumda.
Hafta sonları insanlar sahillerde balık tutar ya işte öyle bir durum ortaya çıktı. Burada kardeşlerimiz tutkuyla roket yapıyorlar. Adeta bunu hobileri ya da kendi yaşam tarzlarına ait alışkanlık haline getirmişler.
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin öne çıkan ifadeleri:
Bizim gayemiz yeni projelerin ortaya çıkması. Savunma Sanayii'nde elde edilen bilgi ve birikimi üst seviyeye taşıyacak arkadaşlar bu alandan çıkacak. Pratik bilgilerini bu alandaki tecrübelerini çok daha üst seviyeye taşıyacak bir ekip oluşması için çalışıyoruz.
Gelecekte burada yetişen arkadaşlarımız mutlaka bayrağı çok daha üst noktalara taşıyacaklar. Bizim buna olan inancımız tam ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bakan Varank, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışması için geldiği Aksaray'daki atış alanında, ROKETSAN standını gezip, roketlere ilişkin bilgi aldı.
Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, hakkında en fazla makale yazılan ve haber çıkan ülke olduğunu vurguladı.
Yeni sistemlerin ve teknolojilerin geliştirildiğini ifade eden Varank, tüm bu gelişmelerin insanla olduğunu söyledi. İnsana yatırım yapılması gerektiğini dile getiren Varank, "Buradaki gençlerimiz de inşallah çok daha başarılı işleri ortaya koyacaklar. Selçuk Bayraktar ağabeylerinin izinden gidecekler." diye konuştu.
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