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İBB Marmaray çevre düzenlemesini yarım bıraktı! Projeyi AK Partili belediye bitirecek

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Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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İBB Marmaray çevre düzenlemesini yarım bıraktı! Projeyi AK Partili belediye bitirecek

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iki buçuk yıl önce başladığı Marmaray istasyonunun çevre düzenlemesi projesini tamamlayamadı. AK Partili Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy İBB’ye yapılan iki yazılı müracattan sonra, yapımının kendilerine aktarıldığını duyurdu. Ömer Arısoy "En kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

İBB'nin 2 buçuk yıldır bitiremediği projeyi Zeytinburnu Belediyesi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmaray'ın üzerinin kapatılması ve çevre düzenlemesi projesini iki buçuk yılda bitiremedi.

AK Partili Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy , "İBB, bir yeri tamamlayamamıştır, tamamlamamıştı. Fakat biz verdiğimiz sözü yerine getireceğiz." dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, çok ağır ilerleyen çalışma için önce İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başvurdu. Ancak İmamoğlu, şantiye ziyaretine rağmen bir adım atmadı.

Marmaray'ın üzerinin kapatılması ve çevre düzenlemesi çalışmalarının aksamasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile alakası olmadığına dikkat çeken Başkan Arısoy, kendi talimatı ile İBB'ye yapılan iki yazılı müracattan sonra yapımının kendilerine aktarıldığını duyurdu.

Hızlı proje çalışmalarına başlayan Arısoy, "En kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

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