İBB Marmaray çevre düzenlemesini yarım bıraktı! Projeyi AK Partili belediye bitirecek

Marmaray'ın üzerinin kapatılması ve çevre düzenlemesi çalışmalarının aksamasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile alakası olmadığına dikkat çeken Başkan Arısoy, kendi talimatı ile İBB'ye yapılan iki yazılı müracattan sonra yapımının kendilerine aktarıldığını duyurdu.