İBB Marmaray çevre düzenlemesini yarım bıraktı! Projeyi AK Partili belediye bitirecek
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iki buçuk yıl önce başladığı Marmaray istasyonunun çevre düzenlemesi projesini tamamlayamadı. AK Partili Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy İBB’ye yapılan iki yazılı müracattan sonra, yapımının kendilerine aktarıldığını duyurdu. Ömer Arısoy "En kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.
İBB'nin 2 buçuk yıldır bitiremediği projeyi Zeytinburnu Belediyesi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmaray'ın üzerinin kapatılması ve çevre düzenlemesi projesini iki buçuk yılda bitiremedi.
AK Partili Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy , "İBB, bir yeri tamamlayamamıştır, tamamlamamıştı. Fakat biz verdiğimiz sözü yerine getireceğiz." dedi.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, çok ağır ilerleyen çalışma için önce İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başvurdu. Ancak İmamoğlu, şantiye ziyaretine rağmen bir adım atmadı.
Marmaray'ın üzerinin kapatılması ve çevre düzenlemesi çalışmalarının aksamasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile alakası olmadığına dikkat çeken Başkan Arısoy, kendi talimatı ile İBB'ye yapılan iki yazılı müracattan sonra yapımının kendilerine aktarıldığını duyurdu.
Hızlı proje çalışmalarına başlayan Arısoy, "En kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? DİB personel alımı 2021 başvuru şartları neler?
- "Kılıcını düşmanın sırtına gam etti" Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...
- Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi tarihte oynanacak? A Milli Takım takvimi...
- Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan 1946'da Albert Einstein'in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?
- 2020 Tokya Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen "Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındaydı?
- İngiliz Havayolu Pilotları Birliğinin 2013'te yaptığı bir araştırmaya göre, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiştir?
- Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokağa dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlara hangisinin gerçekleşmek üzere olduğunu inandırmıştır?
- Türkçeye İtalyancadan geçen "salça" kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir?
- Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...
- 5 yıl çalışan 41 bin 420 lira ödeme alacak! SGK son dakika açıkladı! Sigortalılık süresi ve prim ödeme...
- Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? 2. üniversite kayıt tarihleri ne zaman?
- Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Paribu son durum nedir? İşte Paribu erişim sorunu