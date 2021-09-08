Özel okullarda fahiş fiyatlar tepki çekti! Veli müşteri öğretmenler müşteri temsilci oldu

Okullar 1,5 yıl aradan sonra açıldı ve hem veliler hem de öğrenciler için büyük heyecan başladı. Hazırlık tüm hızıyla devam ederken özel okullarda uygulanan fiyatlar velililerin tepkisine neden oldu. Veliler müşteriye dönerken öğretmenler müşteri temsilcisi oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN