08 Eylül 2021, Çarşamba
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Özel okullarda fahiş fiyatlar tepki çekti! Veli müşteri öğretmenler müşteri temsilci oldu
Okullar 1,5 yıl aradan sonra açıldı ve hem veliler hem de öğrenciler için büyük heyecan başladı. Hazırlık tüm hızıyla devam ederken özel okullarda uygulanan fiyatlar velililerin tepkisine neden oldu. Veliler müşteriye dönerken öğretmenler müşteri temsilcisi oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.