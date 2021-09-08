Kabusun yeni adı: Mu varyantı! Mu varyantının belirtileri neler?

Şu anda bilim dünyası salgının başına göre daha tecrübeli durumda o yüzden vatandaşın çok kaygılanmaması gerektiğini ifade ediyorum. Şu anda elimizde bir çok silah var ve bunları nasıl kullanmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Başamı döneceğiz kaygısı yersiz.