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Kabusun yeni adı: Mu varyantı! Mu varyantının belirtileri neler?

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Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Kabusun yeni adı: Mu varyantı! Mu varyantının belirtileri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de "Mu varyantlı" sadece iki kişinin tespit edildiğini açıkladı. Peki bu varyantın etkileri nelerdir? Mu varyantı aşıların etkisini azaltıyor mu? Mu varyantı daha mı öldürücü? Mu varyantının diğer mutasyonlardan farkı var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık değerlendirdi.

Prof. Dr. İsmail Balık'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"Belirtiler hemen hemen aynı. Şu anda korkmamızı gerektirecek bir varyant değil. Çünkü bu varyantın baskın hale gelip gelmeyeceğiniz bilmiyoruz. Baskın hale gelebilecek bir varyant gibi görünmüyor şu anda.

Mu varyantı ocak ayı içerisinde tespit edildi. O sırada İngiliz varyantı ardından da Delta varyantı hakim oldu dünyada ama eğer bu varyant daha baskın olsaydı o hakim olurdu.

Yine de DSÖ Delta varyantına göre bu varyantın aşının etkisini daha da aşağı çekecek potansiyele sahip olduğu için yakın izlemeye almış durumda. Bununla beraber 4 tane daha varyant var. Yaklaşık 5 tane varyant yakın izlemede şu anda.

Aşının etkisini azalttığına dair şu anda kesin konuşmak doğru bir yaklaşım değil. Ancak aşının içindeki etkileri azaltacak bir potansiyel olarak görünüyor.

Şu anda bilim dünyası salgının başına göre daha tecrübeli durumda o yüzden vatandaşın çok kaygılanmaması gerektiğini ifade ediyorum. Şu anda elimizde bir çok silah var ve bunları nasıl kullanmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Başamı döneceğiz kaygısı yersiz.

Hangi varyant çıkarsa çıksın Türkiye'ye gelişi 2 ay sonra olduğu için bizim ön hazırlık yapmak için zamanımız oluyor. Aşılar hala en etkili silah elimizde ve korunma tedbirleri tüm varyantlar için aynı. Tam doz aşıların oranlarının yüzde 85'lere çıkarılması yeni varyantların yayılmanı da önleyecektir."

Kabusun yeni adı: Mu varyantı! KABUSUN YENİ ADI: MU VARYANTI!
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