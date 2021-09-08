Kabusun yeni adı: Mu varyantı! Mu varyantının belirtileri neler?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de "Mu varyantlı" sadece iki kişinin tespit edildiğini açıkladı. Peki bu varyantın etkileri nelerdir? Mu varyantı aşıların etkisini azaltıyor mu? Mu varyantı daha mı öldürücü? Mu varyantının diğer mutasyonlardan farkı var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık değerlendirdi.
Prof. Dr. İsmail Balık'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
"Belirtiler hemen hemen aynı. Şu anda korkmamızı gerektirecek bir varyant değil. Çünkü bu varyantın baskın hale gelip gelmeyeceğiniz bilmiyoruz. Baskın hale gelebilecek bir varyant gibi görünmüyor şu anda.
Mu varyantı ocak ayı içerisinde tespit edildi. O sırada İngiliz varyantı ardından da Delta varyantı hakim oldu dünyada ama eğer bu varyant daha baskın olsaydı o hakim olurdu.
Yine de DSÖ Delta varyantına göre bu varyantın aşının etkisini daha da aşağı çekecek potansiyele sahip olduğu için yakın izlemeye almış durumda. Bununla beraber 4 tane daha varyant var. Yaklaşık 5 tane varyant yakın izlemede şu anda.
Aşının etkisini azalttığına dair şu anda kesin konuşmak doğru bir yaklaşım değil. Ancak aşının içindeki etkileri azaltacak bir potansiyel olarak görünüyor.
Şu anda bilim dünyası salgının başına göre daha tecrübeli durumda o yüzden vatandaşın çok kaygılanmaması gerektiğini ifade ediyorum. Şu anda elimizde bir çok silah var ve bunları nasıl kullanmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Başamı döneceğiz kaygısı yersiz.
Hangi varyant çıkarsa çıksın Türkiye'ye gelişi 2 ay sonra olduğu için bizim ön hazırlık yapmak için zamanımız oluyor. Aşılar hala en etkili silah elimizde ve korunma tedbirleri tüm varyantlar için aynı. Tam doz aşıların oranlarının yüzde 85'lere çıkarılması yeni varyantların yayılmanı da önleyecektir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? DİB personel alımı 2021 başvuru şartları neler?
- "Kılıcını düşmanın sırtına gam etti" Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...
- Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi tarihte oynanacak? A Milli Takım takvimi...
- Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan 1946'da Albert Einstein'in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?
- 2020 Tokya Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen "Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındaydı?
- İngiliz Havayolu Pilotları Birliğinin 2013'te yaptığı bir araştırmaya göre, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiştir?
- Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokağa dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlara hangisinin gerçekleşmek üzere olduğunu inandırmıştır?
- Türkçeye İtalyancadan geçen "salça" kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir?
- Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...
- 5 yıl çalışan 41 bin 420 lira ödeme alacak! SGK son dakika açıkladı! Sigortalılık süresi ve prim ödeme...
- Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? 2. üniversite kayıt tarihleri ne zaman?
- Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Paribu son durum nedir? İşte Paribu erişim sorunu