08 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İzmir’de duraklarda yoğunluk! Otobüsler yetersiz kaldı öğrenciler okula yetişemedi

İzmir’de duraklarda yoğunluk! Otobüsler yetersiz kaldı öğrenciler okula yetişemedi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
ABONE OL
İzmir’de duraklarda yoğunluk! Otobüsler yetersiz kaldı öğrenciler okula yetişemedi

İzmir'de pandemiye rağmen ek sefer konmayınca duraklarda yoğunluk oluştu. Otobüse binemeyen öğrenciler okula geç kaldı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Otobüsler tıklım tıklım dolu sayıları ise yetersiz. İzmir'de hem öğrenciler hem de işe gitmek isteyenler sabahın erken saatlerinde duraklarda kaldı.

Vatandaşlar isyan etti. Bir vatandaş "İşe gidemiyoruz geç kaldık." ifadelerini kullandı.

İzmir'de okullar açılınca hem duraklarda hem otobüslerde yoğunluk başladı. Bazı otobüsler duraklarda duramadı. Öğrenciler okullarına geç kaldı.

"OKULUMUZA GECİKİYORUZ"

Öğrenciler dolu gelen otobüslere tepki gösterdi. Bir öğrenci "Hep dolu geçiyor her gün burada bekliyoruz. Okulumuza gecikiyoruz." şeklinde konuştu.

"SÜREKLİ DOLU GELİYOR"

Otobüse binemeyen öğrenciler derslerine yetişemedi. Başka bir öğrenci "Otobüsler sürekli dolu. Yetişemiyoruz okula. Büyük ihtimal okula geç kalacağız yine." dedi.

Pandemiye rağmen ek sefer konmayınca, sosyal mesafe de unutuldu.

Öğrenciler otobüs sayısının artırılmasını istiyor.

İzmir’de bir CHP klasiği! İZMİR'DE BİR CHP KLASİĞİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA