Kabusun yeni adı: Mu varyantı! Mu varyantının belirtileri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de "Mu varyantlı" sadece iki kişinin tespit edildiğini açıkladı. Peki bu varyantın etkileri nelerdir? Mu varyantı aşıların etkisini azaltıyor mu? Mu varyantı daha mı öldürücü? Mu varyantının diğer mutasyonlardan farkı var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık değerlendirdi.

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