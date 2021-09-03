Kira fiyatları neden arttı? İstanbul’da 100 bin kişi kiralık ev arıyor
ÖZEL HABER A Haber
Türkiye genelinde ve özellikle İstanbul’da kira artışları yaşanıyor. Bazı lokasyonlarda fiyat artışları yüzde 300’lere kadar çıkmış durumda. Kira fiyatlarındaki artışı A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa değerlendirdi.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa'nın açıklamalarında öne çıkanlar:
"Aslında bu olay kentsel dönüşümle başladı. Birkaç ay öncesine kadar kentsel dönüşümle yıkımlar gündeme geldi. İstanbul genelinde Avrupa ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere 10 bine kadar yakın bina yıkım aşamasında.
Kiralar noktasında şu anda sıkıntı böyle başladı. Öğrenciler var bunun yanından pandemiden dönüş var. Okulu yeni kazanan arkadaşlarımızın talepte bulununca rakamları 100 binlere kadar bu rakamı çıkardı.
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