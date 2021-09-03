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Kira fiyatları neden arttı? İstanbul’da 100 bin kişi kiralık ev arıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Kira fiyatları neden arttı? İstanbul’da 100 bin kişi kiralık ev arıyor

Türkiye genelinde ve özellikle İstanbul’da kira artışları yaşanıyor. Bazı lokasyonlarda fiyat artışları yüzde 300’lere kadar çıkmış durumda. Kira fiyatlarındaki artışı A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa değerlendirdi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa'nın açıklamalarında öne çıkanlar:

"Aslında bu olay kentsel dönüşümle başladı. Birkaç ay öncesine kadar kentsel dönüşümle yıkımlar gündeme geldi. İstanbul genelinde Avrupa ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere 10 bine kadar yakın bina yıkım aşamasında.

Avcılar'da şu anda 3 binadan 1 tanesi yıkılıyor. Kadıköy'den Kartal-Pendik'e kadar olan güzergahta 3 bine kadar kadar bina yıkılıyor. Bunu kaba taslak hesaplasak şu anda 80 bin hane şu anda ev arayışında.

Kiralar noktasında şu anda sıkıntı böyle başladı. Öğrenciler var bunun yanından pandemiden dönüş var. Okulu yeni kazanan arkadaşlarımızın talepte bulununca rakamları 100 binlere kadar bu rakamı çıkardı.

Yani hızlı bir gelişme süreci yaşandığı için piyasa buna cevap veremedi. Kentsel dönüşüm kademeli şekilde yapılsaydı 10 bin bina bir anda yıkılmayıp kademli yıkımlar yapılsaydı bu sıkıntılar yaşanmayacaktı."

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