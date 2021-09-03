Kira fiyatları neden arttı? İstanbul’da 100 bin kişi kiralık ev arıyor

Avcılar'da şu anda 3 binadan 1 tanesi yıkılıyor. Kadıköy'den Kartal-Pendik'e kadar olan güzergahta 3 bine kadar kadar bina yıkılıyor. Bunu kaba taslak hesaplasak şu anda 80 bin hane şu anda ev arayışında.