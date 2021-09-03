Evlat nöbeti 3. yılında: Annelerin çığlığını bütün dünyanın duyması gerekiyor

Diyarbakır'daki ailelerin evlatları için başlattıkları nöbet 3. yılında. Evladı HDP aracılığı ile PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, çocuklarını istiyor ve eyleme katılanların sayısı her geçen gün daha da artıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları bölgeden aktardı. "Annelerin çığlığını bütün dünyanın duyması gerekiyor. PKK insanlık suçu işliyor" ifadeleriyle dünyaya seslendiler.

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