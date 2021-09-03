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Evlat nöbeti 3. yılında: Annelerin çığlığını bütün dünyanın duyması gerekiyor

A Haber
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Giriş: 03.09.2021 11:42
Güncelleme:03.09.2021 11:42
Diyarbakır'daki ailelerin evlatları için başlattıkları nöbet 3. yılında. Evladı HDP aracılığı ile PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, çocuklarını istiyor ve eyleme katılanların sayısı her geçen gün daha da artıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları bölgeden aktardı. "Annelerin çığlığını bütün dünyanın duyması gerekiyor. PKK insanlık suçu işliyor" ifadeleriyle dünyaya seslendiler.
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Evlat nöbeti 3. yılında: Annelerin çığlığını bütün dünyanın duyması gerekiyor
Evlat nöbeti 3. yılında: Annelerin çığlığını bütün dünyanın duyması gerekiyor
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