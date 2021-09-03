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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a sert tepki: İç kodlarındaki gerçeği ifade ediyor

A Haber
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Giriş: 03.09.2021 14:42
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda bir kadınla olan anısını anlattı. İmalı sözleri ve üslubu tepkilere neden oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, canlı yayında Özcan'a sert tepki gösterdi.
Sert tepki: İç kodlarındaki gerçeği ifade ediyor SERT TEPKİ: İÇ KODLARINDAKİ GERÇEĞİ İFADE EDİYOR
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Sert tepki: İç kodlarındaki gerçeği ifade ediyor
Sert tepki: İç kodlarındaki gerçeği ifade ediyor
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