PKK’ya ilkbahar-yaz darbesi! Ara-bul-yok et-yerleş konsepti PKK’yı bitirme noktasına getirdi

Kerim Ulak'ın A Haber canlı yayınında anlattıkları:

"PKK için artık sonun başlangıcı. Diyarbakır'da yürekli annelerin HDP binası önünde başlattıkları eylem PKK'nın sonunu hızlandırmaya devam ediyor. Bu eylem 3. Yılına girdi ve bu süreçte 32 aile evlatlarına kavuştu. Türkiye'nin birçok ilinde bu eylem devam ediyor ve 234 aile bu eylemi sürdürüyor. Terör örgütünün korktuğu başına geldi.