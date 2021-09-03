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PKK'ya ilkbahar-yaz darbesi! Ara-bul-yok et-yerleş konsepti PKK’yı bitirme noktasına getirdi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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PKK’ya ilkbahar-yaz darbesi! Ara-bul-yok et-yerleş konsepti PKK’yı bitirme noktasına getirdi

Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarla ilgili neredeyse her gün rakam paylaşıyor. 4.5 ayda yurt içinde toplam 7 bin operasyon gerçekleştirildi. 8 ayda Irak ve Suriye'de 926 PKK-PYD'li terörist öldürüldü. Eren operasyonlarında ise 8 ayda 144 PKK'lı öldürüldü, yurt içinde 225 PKK'lı kaldı.1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve dışında bin 66 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Peki operasyonlarda son durum ne? Sosyal medyadan 'bize katılın' çağrısı yapan PKK'ya kısıtlama neden yok? Ayrıntıları A Haber Yurt-İstanbul haber müdürü Kerim Ulak aktardı.

Kerim Ulak'ın A Haber canlı yayınında anlattıkları:

"PKK için artık sonun başlangıcı. Diyarbakır'da yürekli annelerin HDP binası önünde başlattıkları eylem PKK'nın sonunu hızlandırmaya devam ediyor. Bu eylem 3. Yılına girdi ve bu süreçte 32 aile evlatlarına kavuştu. Türkiye'nin birçok ilinde bu eylem devam ediyor ve 234 aile bu eylemi sürdürüyor. Terör örgütünün korktuğu başına geldi.

Terör örgütünü bitirecek bölge insanı aslında. TSK'da terör örgütü PKK'ya gereken operasyonları yapmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çok güzel bir ifadesi var. Bu sözle başlamak gerek 'Cin şişeden çıktı.'. Terör örgütüne yönelik operasyonlar yurt içi ve yurt dışında devam ediyor.

Her gün yeni rakamlar açıklanıyor ve örgüte çok ağır darbeler vuruluyor. Son 6 yılın ve son 1 yılın bilançolarını ilk kez A Haber'de izleyicilerimiz görecek. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından konsept değişti. TSK artık operasyonlarını ara-bul-yok et-yerleş konseptiyle operasyonlarını sürdürüyor.

Yurt içinde 15 ayrı noktada Eren operasyonları devam ediyor. Terör örgütünden arananlar listesinde kırmızı listede 253 kişi var ve bunların başına konan ödül 10 milyon TL. Mavi kategoride 100 terörist yer alıyor ve bunların başına konan ödül ise 3 milyon TL.

Yeşil kategoride 120 terörist var ve bunların başına konan ödül 2 milyon TL. Turuncu kategoride 218 teröristin ismi bulunuyor ve bunun başına konulan 2 milyon TL. Gri kategoride 682 isim yer alıyor ve bu kategorinin başına konulan ödül 500 bin TL. Toplamda bin 373 isim aranıyor.

Terör örgütüne yönelik olarak ihbarlar yüzde 500'lük bir artış söz konusu Bölge insanı ihbarlarda bulunuyor ancak bunun için ödül istemiyor. Vatandaşlar ödül değil huzur istiyor ve bunu açık şekilde dile getiriyorlar.

Son 6 yıl içerisinde terörden arananlar listesinde kırımızı kategoride bulunan 35 kişi yok edildi. Mavi kategoride 30, Yeşil listeden 30, Turuncu listeden 72 ve Gri kategoriden 328 terörist etkisiz hale getirildi. Toplamda ise 495 terörist yok edildi."



Rakamlar A Haber ekranlarına böyle yansıdı

PKK’nın sonunu getiren yöntem! PKK'NIN SONUNU GETİREN YÖNTEM!
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