’Hudut namustur’ pankartı açan genç açıkladı: Buğra Kavuncu astırdı

İstanbul'un çeşitli noktalarına, 'Hudut Namustur' yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan 6 üniversiteli genç, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

O gençlerden Ahmet Çakmak, Twitter hesabından konuyla ilgili bir video yayınladı.

'BANA PANKARTI BUĞRA KAVUNCU ASTIRDI'

O pankartı kendisine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun astırdığını iddia eden Çakmak, Kavuncu'nun yanındaki kişilerin kendisine para ve başka şeyler vadettiğini öne sürdü.

Çakmak, yaptığı açıklamada "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vaat ettiler. Olaylar büyüyünce kullanıldığımı fark ettim ve kullanılmaktan pişman olduğum için şimdi bu videoyu çekiyorum." ifadelerini kullandı.