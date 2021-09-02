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'Hudut namustur' pankartı açan genç açıkladı: Buğra Kavuncu astırdı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.09.2021
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’Hudut namustur’ pankartı açan genç açıkladı: Buğra Kavuncu astırdı

İstanbul'un muhtelif bölgelerine 'Hudut namustur' yazılı pankart asan gençlerden Ahmet Çakmak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Twitter'da 'Vera Çakmak' ismini kullanan genç, videoda "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler." dedi. Gözler İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya çevrildi.

İstanbul'un çeşitli noktalarına, 'Hudut Namustur' yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan 6 üniversiteli genç, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

O gençlerden Ahmet Çakmak, Twitter hesabından konuyla ilgili bir video yayınladı.

’Hudut namustur’ pankartı açan genç açıkladı: Buğra Kavuncu astırdı 'HUDUT NAMUSTUR' PANKARTI AÇAN GENÇ AÇIKLADI: BUĞRA KAVUNCU ASTIRDI

'BANA PANKARTI BUĞRA KAVUNCU ASTIRDI'

O pankartı kendisine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun astırdığını iddia eden Çakmak, Kavuncu'nun yanındaki kişilerin kendisine para ve başka şeyler vadettiğini öne sürdü.

Çakmak, yaptığı açıklamada "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vaat ettiler. Olaylar büyüyünce kullanıldığımı fark ettim ve kullanılmaktan pişman olduğum için şimdi bu videoyu çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaştığı videodan sonra Çakmak'ın alıkonulduğu ve tehdit edildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Twitter'dan bir paylaşım daha yapan Çakmak "Sosyal medya trolleri benim tehdit edildiğimi yazıyor evet iyi partili trolleri tarafından tehdit ediliyorum ama fark etmez biz buradayız" açıklamasında bulundu.

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