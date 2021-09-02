Doğruluk oranı yüzde 99 olan ve 10 saniye sonuç veren test kiti ihraç edilecek

Dr. Bülend Ortaç'ın canlı yayında öne çıkan açıklamaları:

"Biz buradaki tesisimizde ileri teknoloji araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde konuya farklı bir yaklaşım ile bir çalışma başlattık. Üniversite rektörümüz de bu konuda bizi destekledi.

İlk olarak laboratuvar ortamında yeni bir test kiti çalışması başlattık. Klinik çalışmalarında sonuçlarımız olumlu çıktıktan sonra çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik.

Burada amacımız pandemi sürecinde hızlı şekilde doğru bir yöntemle kororvirüse tespit edebilen cihaz ve kit geliştirdik. Ağızdan alınan sürüntü tüpe aktarılıyor. Sonrasında gereken işlemler yapılıyor ve test başarılı şekilde sonuçlanıyor.

Cihaz müthiş bir algoritma ağı ile çalışıyor. İngiliz ve Delta varyantı sonrasında yaptığımız çalışmalar var ve buna göre bağlantılar ve algoritmalar işlem yapıyor.

Eğer test kitinde pozitif bir durum var ise 10 saniye içerisinde size sonuç veriyor. Eğer bir durum yoksa tarama süreci 30 saniyeye kadar çıkıyor. Biz bu çalışmamız için patent başvurusu yaptık ve olumlu rapor aldık."