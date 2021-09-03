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Son dakika: İstanbul'da sabah trafiği! Drone ile havadan görüntülendi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Son dakika: İstanbul’da sabah trafiği! Drone ile havadan görüntülendi

İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? İstanbul trafiğinde kilit noktalar neresi? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı. İstanbul trafiği drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Sağanak yağışla birlikte çoğu noktada araçlar durma noktasına geldi.

Son dakika: İstanbul’da sabah trafiği! Drone ile havadan görüntülendi

Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları Altunizade katılımından aktardı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesine dayandı.

Son dakika: İstanbul’da sabah trafiği! Drone ile havadan görüntülendi

Trafik havadan drone kamerasıyla böyle görüntülendi.

Son dakika: İstanbul’da sabah trafiği! Drone ile havadan görüntülendi

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