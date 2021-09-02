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Eve dönen Afganlara Türk Kızılayı sahip çıktı! Türkiye’nin yardımıyla dükkan sahibi oldular | A Haber Kabil'de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Eve dönen Afganlara Türk Kızılayı sahip çıktı! Türkiye’nin yardımıyla dükkan sahibi oldular | A Haber Kabil’de

Dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan Türkiye, kardeş ülke Afganistan'ı da unutmadı. Başkent Kabil'de yıllardır kapsamlı çalışmalar yürüten Türk Kızılayı eve geri dönüş yapan onlarca Afganı iş yeri sahibi yaptı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Türkiye'nin yardımıyla yepyeni bir hayata kucak açan Afganlara mikrofon uzattı.

20 yıllık işgalin sona erdiği Afganistan'da hayat normale döndü. Bölgede yıllardır kapsamlı çalışmalar yürüten Türk Kızılayı yeni bir sayfa açma umuduyla Kabil'e dönen Afganlara kol kanat oldu.

Eve dönen Afganlara Türk Kızılayı sahip çıktı! Türkiye’nin yardımıyla dükkan sahibi oldular | A Haber Kabil’de

Sali, "Afganistan'ın başkenti kabildeyiz, burada hayat normal, çevrede Taliban'ı da görmek mümkün değil. İnsanlar burada eskisine göre daha normal bir hayat yaşıyor. Eskiden Amerikan askerleri vardı. Daha olumlu bakıyorlar. Neredeyiz onu söylemek istiyorum. Türkiye'den gönüllü olarak Afganistan'a dönmek isteyen mültecilere Kızılay önemli bir destek sağlıyor. İşte o iş yerlerinden birisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Eve dönen Afganlara Türk Kızılayı sahip çıktı! Türkiye’nin yardımıyla dükkan sahibi oldular | A Haber Kabil’de

"İŞ BULURSAK KALIRIZ"

SALİ: Ne zaman gittin ne kadar kaldın Türkiye'de?
AFGAN: Bir buçuk senedir buradayım. 2019'da geldim.
-Neden Afganistan'dan ayrılıp Türkiye'ye gittin?
AFGAN: Buralarda iş yok. Arkadaşlar burada çalışmıyordu. Okulu bitirdim Türkiye'ye gittim.
-Peki Afganistan'da işler düzelirse, Taliban işleri normale koyarsa burada kalır mısınız?
Kalırız burada iş bulacaksak kalırız ama şu an burada iş yok. Bütün arkadaşlarım iş olmadığı için gitti. Taliban'dan dolayı iş yok, bulursak kalacağız.

Eve dönen Afganlara Türk Kızılayı sahip çıktı! Türkiye’nin yardımıyla dükkan sahibi oldular | A Haber Kabil’de

"TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sali, Türk Kızılayı'nın destekleriyle açılan bir bakkal dükkanını da ziyaret etti. Afgan vatandaş, "Türk milletine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman çok yardımcı oldunuz, bu yüzden size minnetarız. Sizin desteklerinizle ben bu dükkanı açtım ve tüm ailemin geçimini bu dükkan üzerinde sağlıyorum. Bizim yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti'ne tekrardan çok teşekkür ediyorum." dedi.

Eve dönen Afganlara Türk Kızılayı sahip çıktı! Türkiye’nin yardımıyla dükkan sahibi oldular | A Haber Kabil’de

A Haber ekibi, onlarca Afganın Kabil'de yeni bir hayat kurmasına olanak sağlayan Türk Kızılayı'ndan yetkili bir isme de mikrofon uzattı. Kızılay Yetkilisi, "Türk Kızılayı Afganistan Delegasyon Başkanlığı olarak sadece insani yardım değil birçok alanda Afganistan genelinde faaliyet gösteriyoruz. Bugün görmüş olduğunuz dükkanlardan gönüllü geri dönüş sonrası destek projesi kapsamında Türkiye'den gönüllü geri dönen kişilere biz buradaki partnerlerimizle beraber, onlarla işbirliği içerisinde iş imkanı ve geçim kaynağı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı'nın çalışmalarını sürdürdüğü Kabil'de artık Afganların tek isteği huzur içerisinde yaşayabilmek.

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