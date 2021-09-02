Eve dönen Afganlara Türk Kızılayı sahip çıktı! Türkiye’nin yardımıyla dükkan sahibi oldular | A Haber Kabil’de

"TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sali, Türk Kızılayı'nın destekleriyle açılan bir bakkal dükkanını da ziyaret etti. Afgan vatandaş, "Türk milletine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman çok yardımcı oldunuz, bu yüzden size minnetarız. Sizin desteklerinizle ben bu dükkanı açtım ve tüm ailemin geçimini bu dükkan üzerinde sağlıyorum. Bizim yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti'ne tekrardan çok teşekkür ediyorum." dedi.