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Eve dönen Afganlara Türk Kızılayı sahip çıktı! Türkiye’nin yardımıyla dükkan sahibi oldular | A Haber Kabil'de

A Haber
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Giriş: 02.09.2021 09:06
Dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan Türkiye, kardeş ülke Afganistan'ı da unutmadı. Başkent Kabil'de yıllardır kapsamlı çalışmalar yürüten Türk Kızılayı eve geri dönüş yapan onlarca Afganı iş yeri sahibi yaptı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Türkiye'nin yardımıyla yepyeni bir hayata kucak açan Afganlara mikrofon uzattı.
Eve dönen Afganlara Türk Kızılayı sahip çıktı EVE DÖNEN AFGANLARA TÜRK KIZILAYI SAHİP ÇIKTI
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