Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul trafiği drone kamerasında
ÖZEL HABER A Haber
Son dakika haberi... İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluk haritasında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul yeni güne trafik yoğunluğuyla başladı. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, Altunizade katılımından anlattı.
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 50 seviyesinde. Bazı noktalarda trafik akışı durma noktasına geldi.
İstanbul trafiği drone kamerasıyla görüntülendi.
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