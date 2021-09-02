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Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul trafiği drone kamerasında

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.09.2021
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Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul trafiği drone kamerasında

Son dakika haberi... İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluk haritasında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul yeni güne trafik yoğunluğuyla başladı. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, Altunizade katılımından anlattı.

Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul trafiği drone kamerasında

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 50 seviyesinde. Bazı noktalarda trafik akışı durma noktasına geldi.

Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul trafiği drone kamerasında

İstanbul trafiği drone kamerasıyla görüntülendi.

Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? İstanbul trafiği drone kamerasında

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