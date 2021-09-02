A Haber göçmenlere mikrofon uzattı! Onların tek isteği ülkelerine geri dönmek

"KİMLİĞİM OLSA OKUYUP DOKTOR OLACAĞIM"

Rahimi, "Buraya çok zorluklar yaşayarak geldik. Okulum oldu okulu çok sevdim. Orası çok güzeldi her şey. Herkes beni çok sevdi. Herkes okula gidecek ben gidemeyeceğim çünkü beşe geçtim ama ortaokula almıyorlar kimlik istiyorlar. Kimliğim olsa okuyup doktor olacağım sadece. Kimlik vermeseler de ben okula gitmek istiyorum. Afganistan'da düzenler tam olsa her şey iyi olsa ben tabii ki Afganistan'da kalmayı tercih ederim ama orada emniyet yok hiçbir şey yok." dedi.