A Haber göçmenlere mikrofon uzattı! Onların tek isteği ülkelerine geri dönmek
Afganistan'da kaos hakim ve insanlar ülkelerinden kaçmaya devam ediyor. Peki ülkesinden kaçanlar ne düşünüyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş, göçmenlere mikrofon uzattı.
Umutlarına, hayallerine kavuşabilmek için kimi çocuğunu kimi ailesini geride bıraktı. Asnad Rahimi 10 yaşında. İlkokulu Türkiye'de okudu. Ancak kimliği olmadığı için okuluna devam edemiyor. Tek isteği ise eğitimini tamamlayıp doktor olmak.
"KİMLİĞİM OLSA OKUYUP DOKTOR OLACAĞIM"
Rahimi, "Buraya çok zorluklar yaşayarak geldik. Okulum oldu okulu çok sevdim. Orası çok güzeldi her şey. Herkes beni çok sevdi. Herkes okula gidecek ben gidemeyeceğim çünkü beşe geçtim ama ortaokula almıyorlar kimlik istiyorlar. Kimliğim olsa okuyup doktor olacağım sadece. Kimlik vermeseler de ben okula gitmek istiyorum. Afganistan'da düzenler tam olsa her şey iyi olsa ben tabii ki Afganistan'da kalmayı tercih ederim ama orada emniyet yok hiçbir şey yok." dedi.
Babası "Ailemle geldim. Üç çocuğum var, hanımım var bir de ben. Afganistan'da çanta işi yapıyordum ama şu anda emniyet yok. Savaş çok o yüzden buraya geldik." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'DEN BAŞKA KİMSE BZE KUCAK AÇAMAZ"
Türkmen kökenli Nurullah Selçuk'un dedesi yıllar önce Konya'dan Afganistan'a göçtü. Şimdi ise anavatanım dediği Türkiye'ye geldiği için mutlu. Selçuk, "Çocukluğumuzda hep hayal ederdik Türkiye'ye gidersek ana vatanımıza yerleşirsek. Zaten Türkiye insanları Müslümanlara her insana kol açan bir memleket. Çok büyük bir memleket." ifadelerini kullandı . "Türkiye'den başka kimse bize kucak açamaz" diyen Selçuk, "Türk'ün dostu Türk'tür, Müslümandır. Burası zaten Türklerin son kalesi olduğu için Türkiye bunlara kol açıyor. Bizimkiler de burayı canı gönülden seviyor hatta canını verecek kadar." açıklamasında bulundu.
Türkiye ülkelerinden kaçmak zoruda kalan mazlumlara kucak açmaya onlara el uzatarak tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.
-1 yıl oluyor buraya geleli. Uçakla geldim. Çalışmak için mecburen geldim. Afganistan'da 4 çocuğum var ben onları buraya getirmek istiyorum.
-Bir gelecek ümidimiz olsun diye burada yaşamaya devam ediyoruz. Çalışamadığım için çocuklarıma Türk devleti sahip çıkıyor. Türk devletine teşekkür ederim. Mecbur olmasak buraya gelmeyecektik. Amacımız çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak.
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