AK Parti’den muhalefete FETÖ tepkisi: FETÖ muhalefeti umut olarak görüyor

Cahit Özkan, "FETÖ tetikçisi Emre Uslu'nun İYİ Parti'yi ve içerisinde bulunduğu beş benzemez ittifak unsurunu tek umut olarak görmelerinin arka planında yatan husus bütün FETÖ iltisaklarını yani KHK ile ihraç edilenleri hain FETÖ darbe girişiminin tüm faillerinin affedilmesinin yolunu da yine İYİ Parti ve içerisinde CHP'nin bulunduğu beş benzemez ittifaktan ummaktadırlar ve beklemektedirler." dedi.