AK Parti’den muhalefete FETÖ tepkisi: FETÖ muhalefeti umut olarak görüyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasıyla kamudan uzaklaştırılanlara bir kez daha göreve iade sözü vermesine AK Parti’den tepki geldi. A Haber'e konuşan Grup Başkanvekili Cahit Özkan ''KHK'lılara verdikleri destek FETÖ’ye verdikleri destektir.'' dedi. Cahit Özkan muhalefeti FETÖ’ye kalkan olmakla suçladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir TV kanalında, "Sözüm söz kanun hükmündeki kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim." dedi. Bu sözleri tepki çekti.
Muhalefetin KHK'lılara göreve iade sözüne AK Parti'den tepki geldi. Grup Başkan Vekili Cahit Özkan CHP ve İYİ Parti'yi FETÖ'ye kalkan olmakla suçladı.
Cahit Özkan, "FETÖ tetikçisi Emre Uslu'nun İYİ Parti'yi ve içerisinde bulunduğu beş benzemez ittifak unsurunu tek umut olarak görmelerinin arka planında yatan husus bütün FETÖ iltisaklarını yani KHK ile ihraç edilenleri hain FETÖ darbe girişiminin tüm faillerinin affedilmesinin yolunu da yine İYİ Parti ve içerisinde CHP'nin bulunduğu beş benzemez ittifaktan ummaktadırlar ve beklemektedirler." dedi.
Özkan, KHK'lara verilen desteğin FETÖ'ye destek anlamı taşıdığını söyledi. Hedefinde İYİ Parti vardı. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "FETÖ yandaşlığı ile suçlanan İstanbul il başkanlarına fatura kesmediler. Bunu söyleyen Ümit Özdağı partiden ihraç ettiler. Koray Aydın çıktı dedi ki 'Bütün illerde FETÖ'cüler Meral Akşener üzerinde bütünleşiyor ve onun mitinglerinde ilgi gösteriyor' dedi. Daha sonra İYİ Parti'nin kurucusu oldu. FETÖ'nün firari tetikçisi Emre Uslu 'Meral Akşener'in dikmiş olduğu İYİ Parti ağacı Türkiye'nin son umududur' dedi. Aslında Türkiye'nin umudu yok FETÖ'nün umudu." ifadelerini kullandı.
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