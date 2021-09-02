02 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kira fiyatlarında büyük artış! Ev kiraları neden arttı? Yıllık zam neye göre yapılıyor?

Kira fiyatlarında büyük artış! Ev kiraları neden arttı? Yıllık zam neye göre yapılıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
ABONE OL
Kira fiyatlarında büyük artış! Ev kiraları neden arttı? Yıllık zam neye göre yapılıyor?

Son dönemde Türkiye’nin önemli gündeme maddelerinden biri ev kiraları oldu. Talepler artınca kiralık ev fiyatlarında yüksek artışlar meydana geldi. Zam oranları öyle ki bazı bölgelerde yüzde 290’ları bile geçti. Peki ev kiraları neden yükseldi? Ev kiralarına yapılan zamlar neye göre yapılıyor? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Son dönemde özellikle büyükşehirlerde kira fiyatları büyük bir artış oldu. İstanbul'da ilçelerde yükse artışların olduğu bölgeler ya üniversitelerin olduğu noktalar ya da kentsel dönüşümün olduğu yerler.

İSTANBUL'DA YÜZDE 300 ZAM

- Sarıyer Rumelihisarı : Yüzde 290

- Beşiktaş : Yüzde 238

- Sarıyer Reşitpaşa : Yüzde 218

- Gayrettepe : Yüzde 171

- Kadıköy : Yüzde 150

- Diğer bölgeler ortalama : Yüzde 80-100

FATURAYI ARTIRAN 10 SEBEP

* Kampanyalar ile stoklar eridi, üretim yavaşladı

* Kentsel dönüşüm kiralığa talebi artırdı

* Yüz yüze eğitim ile öğrenciler ev arayışına girdi

* Pandemide yurtlar kapandı eve talep arttı

* Ertelenen evliliklerde patlama yaşandı

* Pandemide şehir değiştirme arttı

* Yüksek faiz ev maliyetini artırdı, ev sahipleri zam yaptı

* Konut almak zorlaşınca kiralık talebi arttı

* Ev sahiplerinin yüksek zam isteği kiraları artırdı

* Siteler tek emlakçı ile çalışınca tekel oluştu

KİRA NASIL ARTIRILIR?

* Kira her yıl sözleşme tarihinde artar

* Sözleşme tarihindeki on iki aylık ortalama TÜFE oranı esastır

* Haziran ayı için bu oran yüzde 14,55 oldu

* Artış oranı bu rakamı geçemez

HANGİ DURUMLARDA EVDEN ÇIKARILIR?

* Ev sahibi kendisinin eş ve çocuklarının konut ihtiyacı için tahliye isteyebilir

* Tahliyeden sonra 3 yıl kiraya veremez

* Kiracı yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa tahliye isteyebilir

* Bunun için noter vasıtasıyla 30 gün süre vermelidir

* İzinsiz tadilat da tahliye sebebidir

* Komşu şikayetleri de tahliyeye sebep olur

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

* İnternetten gördüğünüz ilanlara şüpheyle yaklaşın

* Değerinden ucuz kiralık evlerden şüphelenin

* Mutlaka yetkili emlakçılarla iş yapın

* Kaporayı elden değil banka yoluyla verin

* Evi, aracıyı veya sahibini görmeden kaparo ödemeyin

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA