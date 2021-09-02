Kira fiyatlarında büyük artış! Ev kiraları neden arttı? Yıllık zam neye göre yapılıyor?

Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Son dönemde özellikle büyükşehirlerde kira fiyatları büyük bir artış oldu. İstanbul'da ilçelerde yükse artışların olduğu bölgeler ya üniversitelerin olduğu noktalar ya da kentsel dönüşümün olduğu yerler.