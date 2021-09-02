Kira fiyatlarında büyük artış! Ev kiraları neden arttı? Yıllık zam neye göre yapılıyor?
Son dönemde Türkiye’nin önemli gündeme maddelerinden biri ev kiraları oldu. Talepler artınca kiralık ev fiyatlarında yüksek artışlar meydana geldi. Zam oranları öyle ki bazı bölgelerde yüzde 290’ları bile geçti. Peki ev kiraları neden yükseldi? Ev kiralarına yapılan zamlar neye göre yapılıyor? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
İSTANBUL'DA YÜZDE 300 ZAM
- Sarıyer Rumelihisarı : Yüzde 290
- Beşiktaş : Yüzde 238
- Sarıyer Reşitpaşa : Yüzde 218
- Gayrettepe : Yüzde 171
- Kadıköy : Yüzde 150
- Diğer bölgeler ortalama : Yüzde 80-100
FATURAYI ARTIRAN 10 SEBEP
* Kampanyalar ile stoklar eridi, üretim yavaşladı
* Kentsel dönüşüm kiralığa talebi artırdı
* Yüz yüze eğitim ile öğrenciler ev arayışına girdi
* Pandemide yurtlar kapandı eve talep arttı
* Ertelenen evliliklerde patlama yaşandı
* Pandemide şehir değiştirme arttı
* Yüksek faiz ev maliyetini artırdı, ev sahipleri zam yaptı
* Konut almak zorlaşınca kiralık talebi arttı
* Ev sahiplerinin yüksek zam isteği kiraları artırdı
* Siteler tek emlakçı ile çalışınca tekel oluştu
HANGİ DURUMLARDA EVDEN ÇIKARILIR?
* Ev sahibi kendisinin eş ve çocuklarının konut ihtiyacı için tahliye isteyebilir
* Tahliyeden sonra 3 yıl kiraya veremez
* Kiracı yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa tahliye isteyebilir
* Bunun için noter vasıtasıyla 30 gün süre vermelidir
* İzinsiz tadilat da tahliye sebebidir
* Komşu şikayetleri de tahliyeye sebep olur
DOLANDIRICILARA DİKKAT!
* İnternetten gördüğünüz ilanlara şüpheyle yaklaşın
* Değerinden ucuz kiralık evlerden şüphelenin
* Mutlaka yetkili emlakçılarla iş yapın
* Kaporayı elden değil banka yoluyla verin
* Evi, aracıyı veya sahibini görmeden kaparo ödemeyin
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